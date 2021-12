Surpriză la Londra. Ducesa Kate și Tom Walker, recital excepțional de Crăciunului, sub privirile prințului William (VIDEO)

Un moment unic a avut loc la Londra, în catedrala Westminster Abbey din Londra, unde Ducesa de Cambrige, Kate Middleton, a susținut un recital surpriză de Crăciun alături de cântărețul Tom Walker. Momentul a făcut parte dintr-un eveniment organizat in Ajun, în memoria celor care și-au pierdut viața din cauza COVID-19.

Kate Middleton și Tom Walker, recital de excepție în Ajun de Crăciun

Cei doi au interpretat melodia For Those Who Can’t Be Here, compusa de Tom Walker‘ în memoria celor care si-au pierdut viata din cauza COVID-19. Ideea recitatului i-ar fi venit chiar Ducesei de Cambridge, în luna octombrie, în cadrul unui eveniment caritabil unde l-a întâlnit pe cântărețul Tom Walker.

Însa și Printul William, Ducele de Cambridge, s-a implicat în eveniment, recitând din Evanghelia după Luca.

În cadrul evenimentului de la Westminster Abbey au mai cantat, însă, si Ellie Goulding și Leona Lewis.