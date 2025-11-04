B1 Inregistrari!
Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă

Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă

B1.ro
04 nov. 2025, 23:06
Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
Foto: Hepta.ro / AFP7 / Marc Gonzalez Aloma
Cuprins
  1. Cum a răspuns Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
  2. Cum au comentat internauții la postarea cu soția lui Messi

Antonela Roccuzzo, soția lui Leo Messi, a fost pusă în dificultate de un influencer. Acesta din urmă este nimeni altul decât Ziv Tamir, cunoscut în mediul online drept „Tipul cu ceasuri”. Conținutul bărbatului este bazat pe abordarea persoanelor care poartă ceasuri deosebite, iar una dintre „victimele” sale recente a fost chiar Antonela Roccuzzo. 

Cum a răspuns Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă

Ziv Tamir a abordat-o pe Antonela Roccuzzo în timp ce aceasta se afla la intrarea unui teren de padel, cu mai multe femei. Influencerul i-a lăudat ceasul soției lui Messi și a întrebat-o pe aceasta cu ce se ocupă. Genul acesta de videoclipuri a devenit tot mai popular în ultimii ani, numeroși creatori de conținut abordând persoane care afișează bunuri scumpe, pentru a-i întreba cu ce se ocupă. Acest tip de postări sunt, dincolo de o formă de divertisment, și o radiografie a societății contemporane.

Pentru că nu a recunoscut-o pe Antonela Roccuzzo și și-a dorit să știe cum a ajuns să își permită un ceas ca cel pe care îl avea la mână, Ziv Tamir i-a adresat deja celebra întrebare.

„Ăsta e un ceas Tiffany! Cu ce ​​te ocupi?”, a chestionat-o Tamir, punând-o în încurcătură pe Antonela.

Deși ar fi putut să răspundă, spunând „Nu muncesc, sunt soția lui Messi”, Antonela s-a uitat stânjenită și dezorientată la celelalte femei cu care era, întrebând de mai multe ori: „Pe bune?”

După un schimb de replici cu una dintre celelalte persoane, Antonela s-a întors către cel care i-a adresat întrebarea și, cu același aer stângaci, a ridicat degetul mare în semn de „OK”.

Cum au comentat internauții la postarea cu soția lui Messi

Secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje care îl informau pe Ziv Tamir că cea cu care tocmai a stat de vorbă este soția lui Messi. Au fost și internauți care au glumit pe seama reacției stângace a Antonelei Roccuzzo.

„Frate, ea este Prima Doamnă a fotbalului”, a fost un comentariu.


