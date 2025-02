Sylvia Sîrbu, despre perioada A.S.I.A: „Eram patru fete de 20 de ani, cu personalități diferite și de multe ori greu de gestionat”. În ce relație se află acum

Sylvia Sîrbu, care a făcut parte din , a povestit cum era în acea perioadă, cu în urmă.

Relația dintre membrele A.S.I.A

A.S.I.A. a fost o formaţie românească de muzică pop înfiinţată în 8 martie 1999 şi destrămată în anul 2006.

Sylvia a dezvăluit cum a ajuns să cânte în trupă și ce relație are acum cu fostele membre.

„Eu în trupa A.S.I.A. am ajuns dintr-o pură întâmplare și așa a început și cariera mea muzicală. În primul an de facultate, începusem să lucrez la o agenție de publicitate și șeful meu, care pe vremea aceea era impresarul Loredanei Groza, m-a întrebat în glumă, într-o zi, ce mi-ar plăcea să fac dacă nu aș lucra în domeniul publicității. Iar eu i-am răspuns, tot în glumă, că mi-ar plăcea să cânt, eu având zero experiență în domeniu. Atunci mi-a spus că știe un proiect care are nevoie de o fată și că o să mă trimită la casting. La început, nu știam despre ce trupă este vorba, dar m-am dus la acel casting de rușine, pentru că nu voiam să-mi dezamăgesc șeful.

M-am întâlnit cu Adrian Ordean, m-a pus să cânt o piesă, am mai stat puțin de vorbă și apoi mi-a spus căo să mă anunțe ei. Vreo două luni nu am mai primit niciun semn, după care m-au sunat să semnăm contractul. Experiența A.S.I.A. a avut și părți bune, pentru că am căpătat o bază și o experiență pentru ceea ce a urmat în cariera mea, dar a avut și părți mai puțin bune, pentru că, de multe ori, exista o anumită tensiune în grup. Eram patru fete de 20 de ani, cu personalități diferite și de multe ori greu de gestionat”, a declarat Sylvia Sîrbu, pentru viva.ro, citat de Click.

„În prezent, cel mai des m-am văzut cu Alina, chiar recent ne-am văzut la un concert. Cu Ianna am mai vorbit atunci când a avut concertul ei aniversar și chiar m-a invitat să particip, dar nu am putut. Cu restul fetelor, mai puțin. Nu ne-am certat, nu există conflicte între noi, doar că așa este drumul vieții uneori. Eu mă bucur că fetele s-au reunit și le urez mult succes pe viitor”, a adăugat ea.

Numele formaţiei a constituit un acronim al prenumelor celor patru cântăreţe care au alcătuit trupa iniţială: Anca, Sorana, Irina şi Anemona. După mai multe schimbări, formula finală a trupei a fost alcătuită din: Sorana, „Anca“ Silvia Sîrbu, Alina Crişan şi „Ianna“ Novac.