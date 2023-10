Tavi Clonda, de urgență la spital, din cauza unui tic nervos: „M-a durut că a fost pe viu”

Recent, a mărturisit că a ajuns de urgență la spital. Soțul Gabrielei Cristea a venit din Brașov în București pentru a se putea trata. Medicii au decis să-i facă intervenția fără anestezie, scrie .

Cum a ajuns Tavi Clonda la spital din cauza unui tic

Potrivit spuselor lui Tavi Clonda, întreaga problemă a pornit de la un gest extrem de comun, dar nesănătos, pe care mulți oameni îl fac fără să-și dea seama. Și-a smuls o parte din cuticulă, iar locul, cel mai probabil, s-a infectat.

Ulterior, a început să aibă dureri, dar nu s-a gândit nicio clipă că va ajunge la complicații. Văzând faptul că degetul afectat i s-a umflat, a venit din Brașov în București pentru a merge la spital, relatează sursa citată.

„Astea sunt chestii pe care nu le bagi în seamă, sunt niște ticuri. Și am lăsat acolo probabil, o parte deschisă și mi s-a infectat. Am zis, lasă că… mici chestii așa, dureri mititele mai sunt zilnic.

Te mai înțepi în ceva și am zis lasă că trece. Și o zi, două, trei, patru, când duminică dimineață era dublu degetul. Și m-am panicat îți dai seama! Eram și la Brașov, am venit la București. M-am dus până la urmă la spital”, a spus cântărețul, în cadrul unei intervenții televizate.

Tavi Clonda: „M-a durut că a fost pe viu”

Ajuns la spitalul din Capitală, soțul prezentatoarei TV s-a dus direct la urgențe. Medicii de la centru i-au făcut un drenaj la degetul afectat, fără anestezie. Ulterior, l-au pansat. În prezent, Tavi Clonda se simte bine, dar este fericit că a ajuns la timp și nu a amânat pentru că problema se putea agrava.

„Am fost la urgențe, am făcut drenaj acolo. M-a pansat, ce-a făcut și am un pansament acum. Trebuie să mă duc să îl schimb. Voi vedea cum evoluează.

M-a durut că a fost pe viu, dar am rezistat și sper să fie în continuare ok treaba. Dar importantă este că mă simt bine, nu mă doare, dar oricum durează un pic recuperarea, că na, fiind rană deschisă acolo, trebuie mereu purtat bandaj, să nu intre praf, mizerie. Am tot citit și pe net, mi-au zis și doctorii, pot degenera dacă nu mergi la timp”, a povestit Tavi Clonda la Antena Stars.