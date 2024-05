Taylor Swift modifică lista de piese din turneul Eras pentru Europa. Se preconizează vânzări de bilete de 1 miliard de euro

Se estimează că turneul lui Taylor Swift va aduce vânzări de bilete de peste 1 miliard de dolari. Taylor Swift a început etapa europeană a turneului său Eras, care a doborât recordul, în Franța, cu .

Cântăreața susține concerte în patru seri sold-out la Paris săptămâna aceasta

Vedeta a tăiat mai multe melodii din repertoriu și a restructurat concertul pentru a-și prezenta muzica de pe cel mai recent album al ei, .

Preferatele fanilor, inclusiv The Archer și The 1, au fost renunțate în favoarea unor melodii noi precum Fortnight și Down Bad.

Vedeta a purtat mai multe ținute noi, inclusiv un body roșu strălucitor pentru partea de deschidere a spectacolului și o rochie neagră cu ciucuri argintii în timpul Fearless.

Swift a urcat pe scena de la La Défense Arena din Paris la scurt timp după ora locală 20:00, cu Miss Americana și Heartbreak Prince, înainte de a saluta mulțimea.



Ea a adăugat că s-a simțit „incredibil de norocoasă” să lanseze etapa europeană a turneului ei în „cel mai frumos și romantic oraș din lume”.

Tânăra de 34 de ani a rămas pe scenă mai bine de trei ore, terminând imediat după ora 23:00, după ce a cântat 45 de melodii din cariera ei de 18 ani.

În SUA fanii au provocat un ușor seism cât timp au dansat

Turneul a început în America anul trecut, cu fanii care au stimulat economiile locale și au provocat activitate seismică cu dansul lor.

Concertul de la Paris a fost primul lui Swift de la lansarea The Tortured Poets Department, un album dublu cu 31 de piese, în urmă cu trei săptămâni.

În ciuda recenziilor nu foarte favorabile, a doborât mai multe recorduri de vânzări în prima săptămână de vânzare.

Turneul superstarului pop a devenit un fenomen cultural, la o scară nemaivăzută de la concertele Madonna și Michael Jackson din anii 1980.

Ea are 152 de concerte pe stadioane, cu date rezervate până în decembrie 2024.

Când se va încheia, vânzările de bilete se estimează că vor ajunge la 1,4 miliarde de dolari – făcându-l cel mai profitabil turneu din toate timpurile, depășind cei 939 de milioane de dolari pe care Elton John i-a făcut în turneul său de adio.