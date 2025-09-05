B1 Inregistrari!
Teo pune cărțile pe masă după terminarea „Insula Iubirii”: „Nu am fost îndrăgostit”. Care este adevărul despre relația cu Ella Vișan

05 sept. 2025, 17:18
Sursă foto: Instagram/@teo_cosmin_

Sezonul 9 din „Insula Iubirii” a fost o sursă săptămânală de controverse. Printre autorii acestora se numără și Ella Vișan și Teo, care au început o relație romantică în Thailanda, deși Ella a intrat în competiție alături de iubitul ei, Andrei.

Cuprins:

  1. Ce decizie au luat Ella Vișan și Andrei Lemnaru la bonfire-ul final
  2. Ce spune Teo despre experiența trăită cu Ella Vișan

Ce decizie au luat Ella Vișan și Andrei Lemnaru la bonfire-ul final

Ella a intrat în competiție alături de iubitul ei, Andrei Lemnaru, bărbatul cu care urma să se căsătorească în această lună. După doar câteva zile petrecute pe insulă, blondina s-a apropiat de ispita Teo, iar cei doi au ajuns chiar să întrețină relații intime.

La bonfire-ul final, Ella și Andrei au luat decizia de a se despărți, însă ambii parteneri au ales să plece acasă cu ispitele pe care le-au cunoscut pe insulă, Teo, respectiv Andrușca. Niciuna dintre cele două relații noi formate nu a reușit însă să treacă testul timpului.

Ce spune Teo despre experiența trăită cu Ella Vișan

Relația Ellei Vișan și a lui Teo a fost intens discutată în mediul online în timpul difuzării emisiunii. Mulți internauți au pus la îndoială dorința ispitei masculine de a forma un cuplu cu concurența, susținând că băbratul nu face altceva decât să-și joace rolul. După terminarea sezonului, Teo a răspuns curiozității telespectatorilor.

„Îmi doresc să mă îndrăgostesc din tot sufletul meu. E cel mai frumos sentiment pentru mine, acela când ești îndrăgostit. Nu, nu am fost îndrăgostit (n.r. – la Insula Iubirii). Ella știe că nu am fost îndrăgostit, i-am spus asta. Am fost foarte sincer față de ea. Teo, pe cât de intangibil pare ca persoană, se și atașează. Se atașează destul de greu, dar se atașează”, a spus Teo la „Un Show Păcătos”, potrivit Libertatea.

Relația lor, la fel ca și cea dintre Andrei și Andrușca, s-a sfârșit rapid. În prezent, Teo formează un cuplu cu o brunetă cunoscută.

