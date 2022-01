Teroarea prin care a trecut Sofia Vicoveanca: „Mama și-a îngropat toate lucrurile și ne-am refugiat la o mătușă”

Sofia Vicoveanca este un nume sonor în lumea muzicii populare. Artista nu încetează să concerteze și este apreciată de mii de români. Femeia a rămas fidelă soțului său, chiar dacă au trecut două decenii de la moartea bărbatului. Cântăreața nu s-a recăsătorit.

Amintiri amare și momente de groază

Sofia Vicoveanca a împlinit 80 de ani, în septembrie. Vedeta arată de milioane și reușește să se mențină în formă și este foarte activă. Cântăreața a recunoscut că îi place să călătorească și să-și lărgească orizonturile cu diferite experiențe.

„Am fost de 7 ori la Mormântul Sfânt și îmi doresc, dacă mai îmi îngăduie Bunul, să mă mai duc o dată! Când o zice Domnul, eu mă las în mâna Lui! Cu vaccin sau fără vaccin, Domnul hotărăște când venim pe lume și când plecăm! Eu cred în acest lucru pentru că viața mea este că nici nu aveți dumneavoastră atâtea rânduri. Eu sunt o refugiată din partea de Nord, din partea Ucrainei, din colonia Românească”, a mărturisit Sofia Vicoveanca în cadrul unui interviu pentru click.

Pierdere imensă pentru artista

Sofia Vicoveanca s-a născut în localitatea Toporivtsi. Femeia a trecut prin încercările războiului. Vedeta a fost nevoită să părăsească casa părintească din cauza războilui.

„Părinții mei acolo aveau casă, gospodărie, eu nu am amintiri de când eram mică de acolo, nu știu dacă aveam 2 ani. A venit războiul, tata a rămas prizonier la ruși, nici nu am știut de el, el când a venit, m-a găsit școlăriță. Mama și-a îngropat toate lucrurile și ne-am refugiat la o mătușă, a luat ceva merinde și ceva schimburi pentru mine. Și nu a uitat să ia cu ea cămașă de mireasă și basmaua, cu care se învelesc miresele. Eu, în zestrea mea, le mai îmbrac din când în când pentru că e cămașă cu mărgele și mai îi joacă mărgeluțele și o îmbrac foarte rar. Am fost una lângă alta, eram numai cu mama, nu mai știam dacă tată trăiește sau nu, și eram prezentă la toate evenimentele satului, la luarea zestrei, la înmormântări, la claci, la șezători și nu mi-am dat seama că toate astea s-au așezat”, a dezvăluit Sofia Vicoveanca.

Sofia Vicoveancă nu și-a refăcut viața

Artista nu poate să povestească fără lacrimi despre regretatul său soț. Femeia nu și-a refăcut viața după moartea acestuia, pentru că nimeni nu putea să-l înlocuiască. Bărbatul i-a fost alături și la bine și la greu. Cântăreața are numai cuvinte de laudă pentru partenerul său.

„Soțul meu, pe care l-am pierdut acum 20 de ani, bucureștean, ziarist, a venit la Suceava, a rămas la Suceava cu mine și s-a moldovenizat până în unghie, mi-a înțeles munca. El mi-a dirijat cumva lectura, mi-a fost cel mai bun prieten, e un fel de-al meu de-a spune, că-și lăsa umărul să-mi pun sufletul să plângă! Mi-a fost tare aproape, mi-a înțeles munca, avea o rubrică mai delicată, un fel de fapt divers, ‘pilule’, era un ziarist căutat, citit, dar temut! Așa a fost soțul meu! El mi-a fost alături și dacă era o dispută între noi. (…) Era primul meu critic, primul meu spectator și aveam încredere foarte mare în el! Tot timpul mi-a fost alături! Eu am cules foarte mult, vin și dintr-o zonă bogată în tradiții și obiceiuri, eu m-am format pe timpul cenzurii când nu aveam voie să cântăm de dor de amar de jale, numai veselie și realizări dar nu am renunțat la cele care țin”, a remarcat Sofia Vicoveanca pentru Click.