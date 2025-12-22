B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Theo Rose, replică după ce a fost criticată pentru siluetă: Sunt slabă că sunt a naibii. Nu mă zăpăciți pe mine cu astea

Traian Avarvarei
22 dec. 2025, 19:10
Sursa Foto: Theo Rose/Facebook.
Theo Rose le-a dat o replică celor care-i reproșează silueta. Ea a spus că n-are de gând să-și pună silicoane și e slabă nu pentru a atrage atenția, ci „că sunt a naibii”.

Theo Rose: Eu nu-mi pun nici buze, nici sâni

Artista a reacționat după ce un internaut i-a scris că are buzele și sânii mici. Ea nu l-a contrazis, dar i-a spus că nici n-are de gând să facă vreo schimbare: „Da, mă, eu nu-mi pun nici buze, nici sâni. Nu mă zăpăciți pe mine cu astea. Nu mi se potrivesc mie. Voi nu vedeți că eu vorbesc de parcă pun cartofi?! Nu mi se potrivesc mie buze și sâni mari. Nu sunt genul ăla de femeie”.

De ce e slabă Theo Rose

Cântăreața a mai susținut că e slabă nu pentru că face vreun efort în acest sens, ci pentru că așa îi e gena.

„Eu nu sunt slabă că trebuia să fiu slabă ca să am succes, să mă asculte lumea. Eu sunt slabă, pentru că nu mănânc și că sunt a naibii. Așa mi-a zis mama, că și ea tot d-aia e slabă. Asta e gena”, a mai spus Theo Rose, potrivit SpyNews.

