Theo Rose ! În timpul unui concert, artista a anunțat că ea și Alessandra au decis să încheie colaborarea lor muzicală.

Vezi această postare pe Instagram

Ce se întâmplă, de fapt, între Theo Rose și Alessandra

Cu toate că aleg să meargă pe căi profesionale diferite, legătura lor personală rămâne neschimbată. Prietenia dintre Theo Rose și Alessandra e la fel de puternică, întărită de ani de încredere, loialitate și sprijin adevărat.

pe plan muzical a venit chiar din partea lui cântăreței, în plin concert, într-un moment încărcat de emoție. Artista a vorbit deschis despre influența uriașă pe care Alessandra a avut-o asupra drumului ei profesional.

„Am și o întâlnire importantă, probabil că cea mai importantă din cariera mea muzicală. Și spun asta pentru că e ca la domino. Pică o piesă, după care se duc toate. Și la noi cam așa a fost. Am cunoscut-o și de atunci parcă au început să mi se lege lucrurile. Nici nu e nevoie să facă nimic, de asta cred că a apărut în viața mea ca să mă potențeze. Mă uit la ea și știu ce am de făcut pe scenă, în studio, peste tot. Drumurile noastre s-au separat. Nu de mult, în afara acestui spectacol, dar ce bine e să ai un prieten care să te cunoască, care să știe să-ți fie sprijin și pe scenă, dar și în afara ei. Despre ea vorbesc, despre Alessandra”, a spus în timpul unui concert, notează cancan.ro.

Cum descrie Alessandra legătura lor dincolo de muzică

Și Alessandra a vorbit cu emoție despre legătura lor, pe care o simte ca pe o adevărată relație de familie. Pentru ea, dinamica dintre ele se apropie de cea dintre frați.

„Cred că cu toții suntem de acord că familia e cea mai importantă viață a unui om. Eu mi-am dorit întotdeauna să am frați și nu am. Mi s-a părut extraordinar dinamica dintre frați. Să știi că cineva e acolo pentru tine, în afară de mama și tata, e acolo pentru tine și că te iubește, te iartă te sprijină în orice faci. Și pe lângă toate cele pe care le-am făcut noi două în carierele noastre. Eu cred că ăsta e scopul pentru care noi două le-am întâlnit. Să simt și eu ce înseamnă să iubești ca un frate”, a mărturisit aceasta.