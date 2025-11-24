B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Theo Rose și-a uimit fanii! Artista a dezvăluit totul pe scenă: „Drumurile noastre s-au separat”

Theo Rose și-a uimit fanii! Artista a dezvăluit totul pe scenă: „Drumurile noastre s-au separat”

Ana Beatrice
24 nov. 2025, 12:57
Theo Rose și-a uimit fanii! Artista a dezvăluit totul pe scenă: „Drumurile noastre s-au separat”
Sursa Foto: Captură Viedo/ Instagram - theorose.official
Cuprins
  1. Ce se întâmplă, de fapt, între Theo Rose și Alessandra
  2. Cum descrie Alessandra legătura lor dincolo de muzică

Theo Rose și-a uimit fanii! În timpul unui concert, artista a anunțat că ea și Alessandra au decis să încheie colaborarea lor muzicală.

Ce se întâmplă, de fapt, între Theo Rose și Alessandra

Cu toate că aleg să meargă pe căi profesionale diferite, legătura lor personală rămâne neschimbată. Prietenia dintre Theo Rose și Alessandra e la fel de puternică, întărită de ani de încredere, loialitate și sprijin adevărat.

Anunțul despărțirii pe plan muzical a venit chiar din partea lui cântăreței, în plin concert, într-un moment încărcat de emoție. Artista a vorbit deschis despre influența uriașă pe care Alessandra a avut-o asupra drumului ei profesional.

„Am și o întâlnire importantă, probabil că cea mai importantă din cariera mea muzicală. Și spun asta pentru că e ca la domino. Pică o piesă, după care se duc toate. Și la noi cam așa a fost. Am cunoscut-o și de atunci parcă au început să mi se lege lucrurile. Nici nu e nevoie să facă nimic, de asta cred că a apărut în viața mea ca să mă potențeze. Mă uit la ea și știu ce am de făcut pe scenă, în studio, peste tot. Drumurile noastre s-au separat. Nu de mult, în afara acestui spectacol, dar ce bine e să ai un prieten care să te cunoască, care să știe să-ți fie sprijin și pe scenă, dar și în afara ei. Despre ea vorbesc, despre Alessandra”, a spus Theo Rose în timpul unui concert, notează cancan.ro.

Cum descrie Alessandra legătura lor dincolo de muzică

Și Alessandra a vorbit cu emoție despre legătura lor, pe care o simte ca pe o adevărată relație de familie. Pentru ea, dinamica dintre ele se apropie de cea dintre frați.

„Cred că cu toții suntem de acord că familia e cea mai importantă viață a unui om. Eu mi-am dorit întotdeauna să am frați și nu am. Mi s-a părut extraordinar dinamica dintre frați. Să știi că cineva e acolo pentru tine, în afară de mama și tata, e acolo pentru tine și că te iubește, te iartă te sprijină în orice faci. Și pe lângă toate cele pe care le-am făcut noi două în carierele noastre. Eu cred că ăsta e scopul pentru care noi două le-am întâlnit. Să simt și eu ce înseamnă să iubești ca un frate”, a mărturisit aceasta.

Tags:
Citește și...
Mihaela Tatu, în formă la 62 de ani. Ce reguli urmează zilnic
Monden
Mihaela Tatu, în formă la 62 de ani. Ce reguli urmează zilnic
Rumer Willis a dezvăluit un detaliu care a cutremurat fanii. Bruce Willis nu o mai recunoaște uneori: „Chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea”
Monden
Rumer Willis a dezvăluit un detaliu care a cutremurat fanii. Bruce Willis nu o mai recunoaște uneori: „Chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea”
Fără ajutorul de la Luminița Anghel, David Pușcaș a ajuns iar să ceară bani pe TikTok: „Nu pot să fac față, oameni buni”. Ce venit lunar are tânărul
Monden
Fără ajutorul de la Luminița Anghel, David Pușcaș a ajuns iar să ceară bani pe TikTok: „Nu pot să fac față, oameni buni”. Ce venit lunar are tânărul
Cum s-au fotografiat Raluka și iubitul ei, în vacanță: „Te iubesc”. Ce diferență de vârstă este între artistă și omul de afaceri
Monden
Cum s-au fotografiat Raluka și iubitul ei, în vacanță: „Te iubesc”. Ce diferență de vârstă este între artistă și omul de afaceri
David Pușcaș face apel la mila internauților de pe TikTok pentru a-și acoperi cheltuielile: „Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume”
Monden
David Pușcaș face apel la mila internauților de pe TikTok pentru a-și acoperi cheltuielile: „Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume”
Dan Negru face apel la empatie după moartea medicului Flavia Groșan: „Oameni care se cred educați au aplaudat moartea unui om”
Monden
Dan Negru face apel la empatie după moartea medicului Flavia Groșan: „Oameni care se cred educați au aplaudat moartea unui om”
Cum reușește Maria Buză să se mențină într-o formă fizică de invidiat: „Nici dietă, nici sport, nici tratamente”
Monden
Cum reușește Maria Buză să se mențină într-o formă fizică de invidiat: „Nici dietă, nici sport, nici tratamente”
Aris Eram își caută iubită: „Vreau să am și eu pe cine să țin în brațe”. Ce calități trebuie să aibă viitoarea parteneră
Monden
Aris Eram își caută iubită: „Vreau să am și eu pe cine să țin în brațe”. Ce calități trebuie să aibă viitoarea parteneră
Chipsuri din paste, gustarea care a făcut furori pe TikTok. Cum le prepară chef Ștefan Popescu
Monden
Chipsuri din paste, gustarea care a făcut furori pe TikTok. Cum le prepară chef Ștefan Popescu
Maria Buză, secretul tinereții fără bătrânețe: „Nici cu cremă pe față nu mă dau”. Ce sfaturi are pentru femei
Monden
Maria Buză, secretul tinereții fără bătrânețe: „Nici cu cremă pe față nu mă dau”. Ce sfaturi are pentru femei
Catalin Drula
Ultima oră
13:49 - Toate penitenciarele din țară sunt afectate de proteste. Sindicatele cer oprirea modificărilor la pensiile militare de stat
13:36 - Mihaela Tatu, în formă la 62 de ani. Ce reguli urmează zilnic
13:27 - Austeritate dă rezultate doar pe Facebook-ul premierului. Guvernul a încasat mai puțini bani din majorarea TVA
12:42 - Clipul care a șocat internetul! Iată cum arată interiorul unei mașini de spălat vase, în timpul funcționării
12:38 - Noi probleme pentru Horațiu Potra. Procurorii l-au convocat la audieri
12:05 - Românii se pregătesc pentru un Crăciun cu cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani. Feliciu Paraschiv: „Ne așteptăm la creșteri destul de importante” (VIDEO)
12:01 - Jaf neobișnuit! Cum a fost furată mașina unui bărbat cu tot cu soție în ea
11:33 - Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale. Fostul primar al Timișoarei a ajuns la spital
11:10 - Austeritate pentru românii de rând. Dezmăț pe bani publici pentru primari. Toaletă la preț de apartament cumpărată la Ghibav
11:03 - Meteorologii ANM au emis cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 110 km/h în mai multe zone ale țării