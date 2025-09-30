B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Ploi și temperaturi scăzute în ultima zi de septembrie! Iată cum va fi vremea astăzi

Ploi și temperaturi scăzute în ultima zi de septembrie! Iată cum va fi vremea astăzi

Selen Osmanoglu
30 sept. 2025, 07:21
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vreme posomorâtă
  2. Cum va fi în Capitală
  3. Fulgi de zăpadă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat ploi și temperaturi scăzute astăzi, în ultima zi de septembrie, în majoritatea zonelor din țară.

Vreme posomorâtă

Astăzi, 30 septembrie, frigul își va face simțită prezența. Temperaturile vor fi sub cele normale pentru această perioadă. Aproape în toată țara, vremea va fi posomorâtă, așadar, îmbrăcați-vă bine și luați umbrelele cu voi dacă ieșiți din casă!

În nord, centru și est, se așteaptă ploi slabe, iar la munte, la altitudini de peste 1700 de metri, precipitațiile vor lua aspect de ninsoare, formând un strat de zăpadă de 1-3 cm. În nord-estul țării, cantitățile de apă pot atinge izolat 10-15 l/mp, în timp ce în restul ţării cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare și ploi slabe.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări izolate în sud-vest, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius, în timp ce minimele vor oscila între 1 și 11 grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare.

Mai mult, în cursul dimineţii este valabil un cod galben de ceaţă în judeţele Mureş, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea şi Mehedinţi.

Cum va fi în Capitală

Mari diferențe nu vor nici în Capitală. Aici, vremea va rămâne rece. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei fiind aşteptate ploi slabe trecătoare.

Vântul va fi slab până la moderat, iar temperatura maximă va atinge în jur de 19 grade Celsius. Noaptea, scoatem păturile! Termometrele vor indica valori între 6 și 8 grade.

Fulgi de zăpadă

La munte se anunță un val de aer rece. Cerul va fi noros mai toată ziua, iar în Carpații Orientali, local în cei Meridionali și izolat în Occidentali vor fi precipitații.

La altitudini mari, peste 1700 m, meteorologii spun că vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă se va așterne din nou. Noaptea, cerul se va degaja temporar, dar pot apărea precipitații slabe izolat.

