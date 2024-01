Topul celor mai dorite 10 orașe din întreaga lume, potrivit revistei Time Out

După ce a intervievat aproximativ 20.000 de locuitori ai orașelor din întreaga lume, alături de rețeaua sa globală de scriitori și editori, Time Out, o organizație britanică media cu interese în domeniul industriei ospitalității, a publicat lista celor mai bune 10 oraşe din lume, informează .

New York, pe primul loc

Printre criteriile care au stat la baza întocmirii acestui top au fost: gastronomia, arhitectura și evenimentele culturale din viața orașelor.

Despre scopul acestui demers, Time Out spune că a fost acela de a oferi inspirație pentru o destinații de călătorie, dar și să surprindă un instantaneu global al vieții în marile orașe ale lumii.

, acolo unde, spune revista britanică, și-ar dori cei mai mulți oameni din întreaga lume să se mute. A contat multitudinea de muzee din oraș și scena teatrală înfloritoare. De asemenea, un rol important la avut și reputația globală a orașului New York a jucat, de asemenea, un rol important .

Cape Town, un oraş frumos

Pe locul doi pe lista Time Out se află , un oraș catalogat de fiecare dintre cei care au răspuns sondajului ca fiind ”frumos”, datorită combinației uimitoare de peisaj marin, urban și împrejurimi montane spectaculoase.

Time Out a ținut să sublinieze în mod special ofertele culturale ale orașului Cape Town – de la serile târzii la muzeu din timpul lunilor de vară, până la spectacolele de teatru și comedie de la Theatre on the Bay, precum și la recent deschisul Time Out Market Cape Town.

În topul celor mai bune destinații se mai află Berlin, lăudat de Time Out pentru viața de noapte, Londra, pentru pub-urile sale „legendare” și pentru muzeele și galeriile gratuite, și Madrid, „excepțional” pentru mese și băuturi.

Oraşul Porto închide lista celor mai bune oraşe din 2024, fiind desemnat de respondenții la sondajul Time Out ca fiind un oraș excelent pentru „romantism”.

Cele mai bune orașe în 2024