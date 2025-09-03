Totul a ieșit la iveală! Concurentul de la Insula Iubirii care s-a cuplat cu ispita, după ce emisiunea s-a încheiat (FOTO)

Sezonul 8 al reality show-ului „ ” a surprins printr-una dintre cele mai neașteptate evoluții sentimentale. În , Claudiu Dragotă a intrat în competiție alături de partenera sa de atunci, Simona Butură, dar legătura lui cu ispita Anamaria Vaida a ridicat semne de întrebare. Deși apropierea era vizibilă, Claudiu a decis să își respecte relația inițială și a părăsit show-ul alături de Simona.

Cuprins:

Ce s-a întâmplat cu relația lui Claudiu și Simona după filmări

Cum a continuat legătura dintre Claudiu Dragotă și Anamaria Vaida

Cum își trăiesc povestea de dragoste în prezent

Unde au fost văzuți împreună

Ce s-a întâmplat cu relația lui Claudiu și Simona după filmări

Revenirea în țară a adus însă o altă realitate. Relația dintre Claudiu și Simona nu a rezistat tensiunilor și s-a încheiat rapid. În același timp, conexiunea cu Anamaria a rămas vie, chiar dacă doar prin conversații și întâlniri discrete.

Cum a continuat legătura dintre Claudiu Dragotă și Anamaria Vaida

Pas cu pas, cei doi au transformat această legătură într-o cunoaștere profundă. După încheierea relațiilor anterioare și clarificarea trecutului, Claudiu și Anamaria au decis să își dea o șansă reală.

Cum își trăiesc povestea de dragoste, în prezent

Astăzi, Claudiu Dragotă și Anamaria Vaida formează un cuplu, potrivit , chiar dacă trăiesc la distanță. Ea stă în Cluj-Napoca, el în București. Aleg discreția în locul expunerii constante și pun accent pe stabilitate și încredere.

Unde au fost văzuți împreună

Confirmarea oficială a venit la nunta Lalei, fostă ispită a emisiunii. Claudiu și Anamaria au apărut împreună, îmbrăcați elegant în negru, lăsând impresia unui cuplu unit și rafinat. Prezența lor a arătat clar că povestea începută în Thailanda a devenit o relație autentică și de durată.