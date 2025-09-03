B1 Inregistrari!
B1.ro
03 sept. 2025, 11:23
Maria Avram de la „Insula Iubirii”, declarații cutremurătoare după ce a fost înșelată de Marius: „M-am gândit să-mi iau viața”
Sursa foto: Temptation Island - Insula Iubirii / Facebook

Maria și Marius Avram sunt doi dintre partenerii care și-au testat relația în sezonul 9 de la „Insula iubirii”. Cei doi sunt căsătoriți de peste un deceniu, însă cele 21 de zile petrecute în Thailanda au scos la iveală mai multe problemele din cuplul lor. Ambii s-au lăsat ispitiți și au picat testul fidelității, însă Marius nu este la prima abatere de genul acesta.

Cuprins:

  1. Ce i-a determinat pe Maria și Marius Avram să participe la „Insula Iubirii”
  2. De ce crede Maria că Marius a înșelat-o

 

Ce i-a determinat pe Maria și Marius Avram să participe la „Insula Iubirii”

Maria și Marius Avram sunt căsătoriți de 11 ani, locuiesc în Marea Britanie și au decis să participe la „Insula Iubirii” pentur a-și testa relația. Principalul motivație de a se înscrie la emisiune a fost dorința lui Marius de a-i demonstra soției sale că poate avea încredere în el, asta după ce, în trecut, a înșelat-o.

Însă, după doar câteva zile petrecute în Thailanda, Marius a gafat-o din nou. Aflat sub influența alcoolului, bărbatul a ajuns în camera ispitei Naba Salem, iar flacăra ispitei s-a aprins pe insula fetelor pentru Maria. La vederea imaginilor cu soțul ei, tânăra și-a dat verigheta jos și a hotărât să înceapă o cunoaștere cu cu ispita Cătălin Brînză.

De ce crede Maria că Marius a înșelat-o

După ce s-au întors de la „Insula Iubirii”, în timpul unui live pe Tik Tok, Maria Coman a vorbit despre momentul în care a aflat că a fost înșelată de Marius Avram. Șocul pe care l-a trăit a determinat-o să se gândescă să își pună capăt zilelor, învinovățindu-se pe sine pentru faptul că Marius a înșelat-o. Cei doi au ales să treacă peste acel episod și au continuat să lupte pentru relația lor.

„Eu m-am învinovățit foarte mult pentru perioada cu înșelatul. Timp de 7 luni am avut niște momente și niște experiențe greu de descris. Nu vreți să știți prin ce am trecut. Am avut momente în care m-am gândit chiar să îmi iau viața, pentru că m-am gândit că e vina mea că m-a înșelat.

Am stat, m-am gândit, am discutat. Eu știu unde sunt problemele. În Anglia, libertatea asta îți ia cumva mințile, uneori, la un anumit nivel. […]

Eu cred că mai este chestia, pe lângă asta, dacă el a văzut cât de mult lucrez eu, el a stagnat acolo și poate ajunsese să se simtă inferior. Dar nu a făcut-o pentru că a vrut-o”, a mărturisit Maria Avram în timpul live-ului, potrivit Cancan.

