Transformare miraculoasă a unei bloggerițe! Metoda prin care tânăra a dat jos 150 de kilograme: „Nu căuta scuze și combinații magice” (VIDEO)

Maryana a fost motivată să slăbească după ce a realizat că nu mai putea ține pasul cu fiul ei de doi ani, care era foarte activ și fugea mereu înainte când ieșeau la plimbare. Cu câțiva ani în urmă, tânăra mamă din Ucraina a decis să slăbească, iar transformarea sa a fost atât de remarcabilă încât un clip video înainte și după ea a devenit viral pe TikTok, adunând în trei zile 2,4 milioane de vizualizări.

Transformare miraculoasă a unei bloggerițe

Acum, Maryana este o adevărată bombă sexy și un antrenor de fitness și nutriționist care încurajează și ajută alte femei să slăbească și să adopte un stil de viață sănătos. Pe contul său de Instagram, ea împărtășește povestea ei de slăbire și oferă sfaturi utile.

„Am slăbit de două ori, în cantitate totală de peste 150 kg în 8 ani și știu calea care duce la un corp frumos. Totul începe cu o decizie fermă și cu acțiuni. Nu căuta scuze și combinații magice. Toată lumea știe că scăderea în greutate apare atunci când energia pe care o primim sub formă de calorii din alimente este mai mică decât norma zilnică.

Dar aici este important să nu fie mult prea mică și ca totul să fie echilibrat din punct de vedere nutritiv, astfel încât să fie gustos și cel mai important – util pentru noi. Împărtășesc calea pe care am urmat-o și metoda care, după un milion de încercări și eșecuri, s-a dovedit a fi cea mai eficientă și nu mă ajută doar pe mine: fără diete, fără înfometare, fără întreruperi, fără lacrimi”, spune tânăra.

După nașterea copiilor, corpul său a suferit schimbări, dar sportul i-a devenit cel mai bun prieten. Maryana a combinat mai multe tipuri de mișcare, inclusiv înotul și dansul cu aparate de fitness, pentru a-și transforma corpul.

„Ai renăscut! Asta nu este „next level” it s a new person!”, „Ce face sportul, alimentația, ambiția și determinarea din om!”, „Este cea mai tare transformare pe care am văzut-o vreodată”, au comentat oamenii pe TikTok.