Tudor Chirilă nu-i critică pe tinerii din ziua de azi, care sunt doritori facă muzică mai mult pentru bani decât din vocație, ba chiar îi compătimește deoarece în timpurile noastre e tot mai greu să intri în această industrie și să te și menții. „Eu sunt un om bun și de treabă, dar probabil nu mă ajută fața”, a spus Chirilă. Artistul a vorbit și despre rolul pe care-l poate juca „Vocea României” pentru un tânăr care vrea în domeniu.

„Anul acesta este un an fericit în care sunt mult mai mulți concurenți buni decât anul trecut, dar și foarte multe voci tinere, care de-abia au făcut 16 ani și practic nu ar fi avut voie să vină la Vocea României până acum, iar acum au rupt ușa”, a afirmat Tudor Chirilă, pentru

Artistul a explicat apoi că „Vocea României” e doar o rampă de lansare, un loc unde oamenii înzestrați cu voce frumoasă pot fi remarcați de casele de producție: „Până la urmă este treaba să se uite la oamenii ăștia și să-și dorească să facă ceva cu ei. Experiența mea este că trebuie să fii un artist din ce în mai complex și să te preocupe toate aspectele evoluției tale. De la management, până la compozitie. Nu poți să fii doar un interpret cum era pe vremuri, iar cineva scria pentru tine și aveai textier, compozitor și toate astea. Trebuie să te găsească un label, iar labelurile nu caută doar la Vocea României, caută peste tot. Sunt o grămadă de tineri talentați care nu vin neapărat la Vocea României, iar Vocea României este acest uriaș show de talente care te pune în valoare, te arată cât de tare poți să fii, dar după nu este casă de discuri”.

El le-a luat apoi apărarea tinerilor din ziua de azi, criticați de mulți că se gândesc doar la bani când își aleg o carieră.

„Eu cred că toată lumea vrea să câștige cât mai mulți bani în viața asta. Eu nu aș face judecăți absolute despre generații. Trăim, din păcate, într-o lume materialistă. Copiii se uită la ce este în jurul lor. Fiecare are de plătit facturi. Nu este o vină să vrei să faci bani. Nu cred că toți tinerii sunt orientați după bani. Sunt foarte mulți tineri orientați după carieră și banii să fie o consecință a carierei lor.

Dar nu cred că asta stă în calea succesului pe plan muzical. Este o piață mult mai grea. Sunt milioane de cântece pe streaming, sunt milioane de căi care să te facă cunoscut, dar toată lumea are acces la ele. S-a democratizat foarte mult și actul de producție. Inteligența artificială face cântece. Este din ce în ce mai multă presiune pe felul în care tu poți să ieși și să-ți creezi un public de 10-20 de oameni. Poate că este nerăbdarea asta. Vrem mult și vrem repede. Îți trebuie răbdare”, a mai explicat Tudor Chirilă, pentru Libertatea.