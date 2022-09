Umor fierbinte la iUmor: o concurentă s-a sarutat cu Bendeac

Cel de-al 13-lea sezon „iUmor” a debutat, recent, la Antena 1, iar pe scenă urcă o numeroși concurenți în speranța că vor ajunge în Marea Finală.

Una dintre concurente a reușit aseară să atragă privirile: Carmen Belenesi nu se află prima oară în fața juriului întrucât a mai participat și în sezoul 9 al show-ului de la Antena 1. Atunci, conform , a primit două voturi pozitive din la finalul prestației.

Numele său de scenă este Karenna iar aseară a interpretat una dintre piesele Deliei dar a reușit să atragă atenția și cu o rochie viu colorată..

Socotelile încurcate: a vrut să-l vrăjească pe Cheloo dar Bendeac era mai aproape…

Probabil și din acest motiv, aseară a venit cu gândul să îl cucerească pe Cheloo dar în final : „Am venit să îl cuceresc pe Cheloo. Nu prea m-a băgat în seama, m-am tot chinuit. I-am compus și o melodie”, a spus ea.

„Cheloo, data trecută am vrut să te cuceresc. Eram mai plinuță și nu ți-a plăcut de mine. Acum am slăbit. Tu nu mă mai poți face fericită. Dar am ceva la final pentru tine. Pregătește-ți limba, Bendeac, tu ești noua mea pasiune. Aștept acel sărut pasional, sunt emoționată. Nu plec până nu primesc un sărut”, a zis Carmen Belenesi. .

La rândul său, Cheloo a declarat că nu îi este necunoscută: „am mai văzut-o de câteva ori. Ea vine și face același lucru: cântă, dansează, vorbește” a afirmat raperul.

Karenna: „Delia, vreau să îmi bag mâna la veverița ta”

Dialogurile încinse și glumele nu au lipsit din platoul emisiunii:

„Mi s-a stricat și veverița”, s-a plâns concurenta, vorbind totuși despre coafura sa.

„Arată foarte bine veverița ta”, a apreciat glumind Delia.

Concurenta i-a spus: ”Delia, vreau să îmi bag mâna la veverița ta (n.r. să îi atingă părul). Nu știu cu ce te speli. Să îți fac un control”…

„N-am înțeles la ce emisiune e asta. Trilulilu”, a zis chef Sorin Bontea, juratul surpriză al recentei ediții în timp ce admira talentele concurentei.