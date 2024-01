Un fost fotbalist a visat, de trei ori, că va fi părăsit de soție și chiar așa s-a întâmplat! ”Am visat lucrurile astea, dar nu le-am dat atenție!”

Sebastian Chitoșcă este un fost , vârful carierei sale fiind selecționarea sa în lotul FCSB, dar care, după ce s-a retras din activitatea sportivă, a rămas în spațiul public după ce a participat la un reality show destul de popular.

Într-o destăinuire pe care o face la trei ani după ce a divorțat de soția sa, Sebastian Chitoșcă crede că fix participarea sa la emisiunea televizată a dus la acest deznodământ și că, aflat la mii de kilometri depărtare, a visat trei nopți la rând că va fi părăsit de jumătatea sa, Alexandra.

Visul premonitiv, de la mii de kilometri depărtare

” . La început nu am știut nimic, dar cu timpul totul s-a lămurit. Atunci, la cald, nu gândești lucrurile lucid. Mai ales că eu eram după șase luni și jumătate de foame, stres și dor de familie.

Eu am visat lucrurile astea, dar nu le-am dat atenție. Am visat trei nopți consecutiv același lucru: că am ajuns acasă, am intrat pe ușă și am spus: ”am venit”. Și ea mi-a spus: ”bine. Ai stat pentru bani acolo, opt luni”. Iar eu am zis: ”Da, n-avem nevoie?”.

Atât a fost în visul meu. Am visat de trei ori că nu mai are sentimente pentru mine”, a povestit Sebastian Chitoșcă.

”Dacă e să răspund cu mintea de acum…”

”Dacă e să răspund cu mintea de acum, spun că dacă am pierdut, înseamnă că nu a fost pentru mine. Dacă e să răspund, cum am răspuns atunci, m-am învinovățit ca un copil.

Între timp au trecut trei anișori, am pus lucrurile cap la cap. Practic, nu am pierdut nimic. Pentru că un om care pleacă de lângă tine o face pentru că vrea el, nu pentru că nu l-ai pierdut tu. El a ales să plece. Când faci ceva greșit față de omul ăla și-l pierzi pentru că ai făcut lucruri proaste vizavi de el, atunci îl pierzi, pentru că nu-l prețuiești”, a spus Chitoșcă, la .