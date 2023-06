Un rapper a murit, după ce s-a prăbușit în fața fanilor, pe scenă / Momentul în care cade în fața mulțimii îngrozite

Big Pokey, un rapper din Houston, Texas, și-a dat ultima suflare pe scenă, după ce s-a prăbușit în fața fanilor la un concert, potrivit .

Vestea morţii lui Big Pokey a apărut la scurt timp după ce o înregistrare în care se poate vedea cum interpretul hitului „Who Dat Talking Down” cade brusc în timpul unui concert într-un bar din Beaumont, Texas, a început să circule online.

Rapper “Big Pokey” died suddenly during live performance

45-year-old dropped dead on the spot.

Remember there’s a new factor that we cannot disregard until further notice. 💉

