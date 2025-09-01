B1 Inregistrari!
Fiica cea mică a lui Emil Boc a fost cerută în căsătorie. Cine e logodnicul Patriciei Boc și cu ce se ocupă

Fiica cea mică a lui Emil Boc a fost cerută în căsătorie. Cine e logodnicul Patriciei Boc și cu ce se ocupă

Traian Avarvarei
01 sept. 2025, 23:04
Fiica cea mică a lui Emil Boc a fost cerută în căsătorie. Cine e logodnicul Patriciei Boc și cu ce se ocupă
Sursa Foto: Facebook/ Emil Boc

Patricia Boc, fiica cea mică a primarului Emil Boc, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, pe care l-a cunoscut în timpul facultății.

Cuprins

  • Ce studii și profesie are Patricia Boc
  • Cine este logodnicul Patriciei Boc

Ce studii și profesie are Patricia Boc

Patricia Boc e absolventă a Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, unde a terminat Medicină Dentară ca șefă de promoție.

Ea a obținut apoi statutul de medic rezident la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj.

În schimb, Cezara, sora mai mare a Patriciei, a absolvit Facultatea de Drept, notează VIVA!.

Cine este logodnicul Patriciei Boc

Patricia Boc a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Rareș Bruslea, pe litoral, unde cei doi sunt în vacanță.

Potrivit Cluj24, cei doi s-au cunoscut în ani studenției, căci au urmat împreună Facultatea de Medicină Dentară. Rareș Bruslea a absolvit facultatea în toamna anului trecut și a devenit medic rezident în chirurgie dento-alveolară.

