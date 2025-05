Unde s-a refugiat Kate Middleton timp de un an, în lupta cu cancerul: i-a adus liniște, speranță și vindecare

După un an marcat de încercări personale profunde, Kate Middleton a reapărut în atenția publică cu și vulnerabilitate, transmis cu ocazia Săptămânii Conștientizării Sănătății Mintale.

Diagnosticată cu cancer în urma unei intervenții chirurgicale majore în ianuarie 2024, Prințesa de Wales a trecut printr-un tratament intens de chimioterapie, încheiat în septembrie. Palatul Kensington a anunțat că începând cu ianuarie 2025.

În tot acest timp, Prințesa s-a retras din viața publică, găsindu-și refugiul în natură – o alegere profund personală, care i-a oferit sprijin emoțional și liniște în cele mai grele momente.

Cuplul regal a publicat recent un videoclip pe contul oficial de X (fostul Twitter), în care apar imagini dintr-o călătorie aniversară în Scoția, unde în luna aprilie. Filmarea redă peisaje idilice, păduri verzi, lumina blândă a dimineților și momente de reflecție în mijlocul naturii, toate însoțite de cuvintele emoționante ale Prințesei.

SPRING.

This year’s Mental Health Awareness Week, we are celebrating humanity’s longstanding connection to nature, and its capacity to inspire us and help us to heal and grow in mind, body and spirit.

As we confront the challenges of an increasingly complex and digital world,…

