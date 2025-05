Vacanță cu peripeții pentru Selina, iubita lui Victor Slav. A suferit un accident grav: „Erau niște stânci, pe malul mării. Era o porțiune foarte alunecoasă”

Selina, , a avut parte de o peripeție dureroasă în în Palma de Mallorca. Dar n-a vrut să-și strice concediul, așa că nu s-a dus la medic, s-a tratat singură cum a știu mai bine și și-a văzut de plimbări: „Sunt puternică, rezist!”.

Selina, accident în vacanța în Palma de Mallorca

„Da, am avut parte de peripeții! În Spania, în Palma de Mallorca, am căzut și mi-am rupt un deget de la picior. Eram, cred, în a doua zi a vacanței. Am continuat vacanța așa, ne-am plimbat. Sunt puternică, rezist.

Nu am mers la niciun medic, m-am tratat singură, ca să spun așa. Am mers la farmacie, mi-am luat un antiinflamator, m-am dat cu un gel, am bandajat degetul și am mers mai departe. Noroc că era vară și purtam sandale, așa că am putut gestiona mai bine situația”, a spus Selina, pentru

Cum s-a produs accidentul

Ea a povestit și cum a ajuns să-și rupă degetul de la picior: „Erau niște stânci, pe malul mării. Era o porțiune foarte alunecoasă. Nu știu ce a fost în capul meu… eram cu bagaje, voiam să ajungem la o plajă unde erau amenajate niște șezlonguri. Trebuia să mergem puțin mai mult pe acea plajă și, nu știu de ce, așa a fost să fie… m-am dus exact pe pietrele de la malul mării, am alunecat instant și am căzut cumva pe picior, pe deget. Dumnezeu a fost cu mine, m-am descurcat”.