Variety: Cele mai bune 10 filme ale anului 2023 de până acum

Un film de groază experimental realizat cu 15.000 de dolari. O dramă despre inventarea Air Jordans, alta despre inventarea micilor Cheetos picante. Povestea rafinată a unei iubiri și două filme ale lui Guy Ritchie.

Air

Astăzi, pantofii Nike sunt atât de cunoscuți, încât este greu să ne amintim o perioadă în care gigantul de îmbrăcăminte sportivă era de fapt outsiderul în afacerea pantofilor sport de baschet.

La un deceniu după ce „Argo” a câștigat premiul pentru cel mai bun film, Ben Affleck își aduce instinctul populist – plus, toată energia competitivă a unui film sportiv clasic – la agitația din sala de consiliu de care a avut nevoie Nike pentru a-l convinge pe un începător pe nume Michael Jordan să-și împrumute numele pentru linia Air a companiei aflate la început de drum.

La fel ca „Moneyball” și „Jerry Maguire”, filmul promite să dezvăluie dimensiuni ascunse ale industriei sportive fără a pierde din vedere elementul uman.

Cei opt munți

O fabulă realistă despre prietenia de nezdruncinat dintre un băiat de oraș italian și puștiul dintr-un orășel pe care îl întâlnește într-o vară în Alpi, acest portret discret și profund se întinde pe parcursul a aproape patru decenii în viețile celor doi protagoniști, care rămân prieteni, chiar dacă drumurile lor iau direcții foarte diferite.

Unul dintre ei simte o dorință de călătorie care îl cheamă în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii – inclusiv pe culmile Tibetului la un moment dat – în timp ce celălalt rămâne aproape de casă, găsind alinare în ceea ce îi este familiar.

Coregizat de duo-ul „The Broken Circle Breakdown”, Felix van Groeningen și Charlotte Vandermeersch, filmul ne invită să ne examinăm propriile alegeri de viață.

Frige (Flamin’ Hot)

Există o dreptate poetică în faptul că debutul regizoral motivat al Evei Longoria a învins negaționiștii și a devenit cel mai vizionat titlu de streaming din toate timpurile al Searchlight Pictures.



La fel ca subiectul său, omul de serviciu de la Frito-Lay (și fost membru al unei bande) a cărui idee pentru o nouă aromă de gustări foarte picante a arătat companiei importanța pieței hispanice, povestea dinamică amintește că întreprinderile americane – inclusiv industria cinematografică – au încă multe de câștigat atunci când îmbrățișează consumatorii și cultura latino-americană.

The Covenant

Cine s-ar fi așteptat ca Guy Ritchie să facă un film de război serios? Și cine ar fi ghicit, având în vedere miza pe care și-a stabilit-o, că va fi o viziune extrem de umană despre frică, loialitate și volatilitatea existențială a luptei?

Acțiunea se petrece în timpul războiului din Afganistan, unde Jake Gyllenhaal, în cea mai bună interpretare a sa din ultimii ani, joacă rolul unui lider de pluton american care este rănit într-o ambuscadă, iar Dar Salim este traducătorul afgan care îl salvează, într-o călătorie plină de suspans, doar pentru ca Gyllenhaal să îi întoarcă apoi favoarea.

Este o poveste angoasantă și emoționantă care îl redefinește pe Ritchie ca artist.

Documentarul „Little Richard: Eu sunt totul”

Filmul ne lovește și cu forța unei revelații, pe măsură ce desface straturile identității lui Richard Penniman ca homosexual de culoare – dimensiuni despre care a fost extrem de deschis, chiar dacă au rămas subtextul transgresiv al revoluției sale rock ‘n’ roll.

Little Richard apare ca o figură a extazului și a chinului, incapabil să trăiască în totalitate – cel puțin așa cum era el cu adevărat.

Operațiunea Fortuna: Ruse de guerre

„Operațiunea Fortuna”, spre deosebire de „The Covenant”, este un alt film de Ritchie, sprinten și spectaculos, în timp ce Jason Statham, Aubrey Plaza și Josh Harnett fac echipă pentru a păcăli un traficant de arme clandestin, interpretat de Hugh Grant.

Vieți trecute

Celine Song își începe lungmetrajul de debut, profund personal, cu o scenă pe care scenarista și regizoarea născută în Coreea și crescută în Canada a trăit-o acum câțiva ani, în care s-a trezit într-un bar din New York, așezată între soțul ei american și iubitul ei din copilărie, făcând pe interpreta pentru doi bărbați care nu vorbeau limba celuilalt, dar care aveau un lucru în comun: dragostea comună pentru ea.

Societate

Nida Manzoor, creatorul filmului „We Are Lady Parts”, a luat mostre dintr-o duzină de genuri diferite pentru a crea o comedie de acțiune cu totul originală, despre o britanică pakistaneză curajoasă pe nume Ria (Priya Kansara), care este hotărâtă să împiedice căsătoria surorii sale mai mari cu un băiat al mamei super-bogat și super-frumos.

De ce? Ei bine, Ria urăște să-și vadă idolul renunțând la visele sale, așa că își propune să afle informații murdare despre tipul care se dovedește a avea motive foarte macabre.

Omul-Păianjen: În lumea păianjenului

Având în vedere scenele pop-art – și clasicismul emoționant al benzilor desenate retro – din „Spider-Man: Into the Spider-Verse” din 2018, ce ar putea face realizatorii în plus? Aventura lui Miles Morales se adâncește, se multiplică și dobândește mize noi și urgente.

Skinamarink

Este un film de groază care se petrece într-o casă veche și întunecată. Kyle Edward Ball a filmat acest film experimental înfiorător cu doar 15.000 de dolari în casa în care a crescut.

Filmul, care nu are nicio intrigă (dar se întâmplă chestii), este despre textura granulată a fricii de la ora 3:00 a.m., despre televizorul care difuzează desene animate vechi…

Jucăriile care sunt aruncate (de cineva? ceva?) care îți dau fiori, holurile goale cu mochetă și prezența eterică a răului care devine o voce a răului care devine apoi o față a răului, toate acestea văzute prin ochii a doi copii lăsați singuri.