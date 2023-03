Vedeta care a refuzat invitația la cina Premiilor Oscar / Care este motivul „întemeiat” al actriței

Una dintre vedetele nominalizate la Oscar a refuzat să meargă la cina celui mai măreț eveniment de la Hollywood. Chiar dacă a plecat acasă cu una dintre mult râvnitele statuete a celei de-a 95-a Gală a Premiilor Oscar, care a avut loc duminică, actrița a refuzat invitația la cina de gală dată în onoarea nominalizaților.

Vedeta care a refuzat invitația de a participa la cina premiilor Oscar

Jamie Lee Curtis a refuzat invitația de a participa la cina nominalizaților la premiile Oscar. Actrița a câștigat la 64 de ani primul său , pentru rolul din filmul „Everything Everywhere All at Once“. Ea a fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriță în rol secundar, alături de Angela Bassett, Hong Chau, Kerry Condon și Stephanie Hsu.

Cu câteva zile înaintea ceremoniei de premiere, Jamie Lee Curtis a refuzat invitația la cina de gală dată în onoarea nominalizaților, dintr-un motiv întemeiat: nu-i place să se culce târziu și nu pierde niciodată nopțile.

„Nimic bun nu se întâmplă cu mine după ora 21.00“, a declarat actrița pentru . „O să-ți spun un secret. E o cină pentru nominalizații la Premiile Academiei, care începe la 19.30, iar eu am refuzat”, a adăugat actrița, în vârstă de 64 de ani.

„Tocmai am câștigat un Oscar”

În altă ordine de idei, în timpul unui interviu, Jamie Lee Curtis a povestit cum este să fii nominalizată la aceeași categorie de Oscaruri cu mama ei, Janet Leigh, și cum se creează o “legătură de rudenie”. În ciuda faptului că era conștientă de această legătură, ea nu a crezut niciodată că se va întâmpla. De fapt, Jamie Lee Curtis a obținut prima nominalizare la Oscar pentru rolul ei la mai bine de 60 de ani de la nominalizarea mamei sale pentru Psycho.

„Tocmai am câștigat un Oscar! Sunt recunoscătoare pentru echipa mea de vis: agentul meu Rick Kurtzman, Alan Wertheimer, Heidi Schaeffer, Sean James, Grace Ahn, Jane Ross. Tocmai am câștigat un Oscar!

De asemenea, le mulțumesc familiei mele, frumosului meu soț, Christopher Guest; fiicele noastre, Annie și Ruby; sora mea Kelly. Tocmai am câștigat un Oscar! Tuturor oamenilor care au susținut filmele de gen pe care le-am făcut în toți acești ani, miilor și sutelor de mii de oameni, tocmai am câștigat împreună un Oscar. Și mama și tatăl meu au fost nominalizați amândoi la Oscar la diferite categorii. Tocmai am câștigat un Oscar”, a spus îndrăgita actriță.

Cina privată de la Oscar nu este singurul eveniment la care Curtis ar fi lipsit din cauza programului ei de somn timpuriu. De fapt, actrița și-a exprimat preferința pentru evenimentele din timpul zilei în 2 interviuri recente.