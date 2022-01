Vedetele de la Hollywood, mesaje emoționante după moartea actorului Bob Saget: Avea un suflet extrem de mare

Actorul Bob Saget a încetat din viață la vârsta de 65 de ani. Starul din „Full house” a fost găsit mort, în camera sa de hotel din Florida, țară în care era în turneu. Celebritățile de la Hollywood sunt în doliu din cauza veștii triste, mai mulți actori, comedianți și prezentatori Tv aducându-i un ultim omagiu vedetei din „Casa plină”.

Zeci de mesaje emoționante au curs oe Twitter, la aflarea veștii că Bob Saget a murit. Îndrăgitul comediant nu avea probleme de sănătate, iar la fața locului, polițiștii nu au găsit urme de violență pe corp, sau droguri sau alcool consumate.

Vestea decesului a fost anunțată de către familia actorului. „Suntem devastați să anunțăm că iubitul nostru Bob a murit. Pentru noi el a fost totul. Întotdeauna el a fost dedicat publicului său și a dorit să îi facă mereu să râdă. Pentru moment am dori să ne fie respectat dreptul la intimitate și vă invităm să ne fiți alături!”, a transmis familia comediantului, potrivit Hollywood Report.

Comediantul din Philadelphia a fost găsit mort în camera lui de hotel din Florida, iar pentru moment cauzele decesului nu sunt cunoscute.

Odată ce s-a aflat vestea tristă, vedetele care l-au iubit, au jucat alături de Bob Saget s-au l-au cunoscut, au ținut să aducă câte un ultim omagiu actorului.

Norman Ler, Billy Crystal, dar și John Stamos sau Andy Choen au transmis mai multe mesaje pe conturile de Twitter. Cei mai mulți dintre ei regretă decesul celebrului actor și își reamintesc de faptul că a fost o persoană extraordinară, mereu dedicată meseriei, cu o inimă mare și dornică oricând să dea o mână de ajutor.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

BOB … it was great to know you … Oh are you going to make God blush https://t.co/73YihoSRSr — Henry Winkler (@hwinkler4real) January 10, 2022

He had the biggest heart and wore it on his sleeve. He was so generous with his feelings. A mensch. #BobSaget — Andy Cohen (@Andy) January 10, 2022

I’m stunned beyond belief — @bobsaget has died. I’m confused and sad here… I just spoke with him a couple days ago and we just had the most beautiful podcast chat over the holidays. I loved him. I can not believe this. — Dane Cook (@DaneCook) January 10, 2022

This is insane. He was so young, and one of the sweetest comics around. Kind and genuine every time you saw him. What a loss. Bob Saget, Comic and Star of TV’s ‘Full House,’ Dies at 65 https://t.co/hpbbwYyOj3 — Aisha Tyler (@aishatyler) January 10, 2022

Bob was at my house in October interviewing me for a documentary. He was sharp and dark and funny as always and we were gonna catch up over coffee when he was done editing and now I’m crying FUCK #RIPBobSaget pic.twitter.com/wgrp3cOXGE — Patton Oswalt (@pattonoswalt) January 10, 2022

Bob Saget was as lovely a human as he was funny. And to my mind, he was hilarious. We were close friends and I could not have loved him more. pic.twitter.com/TM8r1hzCfO — Norman Lear (@TheNormanLear) January 10, 2022

I know that people lose loved ones, good people, every day. No one gets a pass. But the loss of Bob Saget hits deep. If you didn’t know him, he was kind and dear and cared about people deeply. He was the definition of “a good egg”. Too soon he leaves. #RipBobSaget — jason alexander (@IJasonAlexander) January 10, 2022

Starul din Full House a fost găsit mort în camera de hotel din Florida. Decesul actorului de comedie a fost pronunțat la fața locului, iar momentan nu sunt cunoscute detalii cu privire la cauzele ce au dus la această tragedie.

„Bărbatul găsit decedat a fost identificat ca Rober Saget, iar decesul s-a pronunțat la fața locului. Detectivii nu au descoperit urme de violență sau consum de droguri în cazul persoanei decedate”, au informat autoritățile din Orlando, Florida, potrivit CNN.