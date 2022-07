Versiunea nou înregistrată a piesei „Blowin’ in the Wind” a lui Bob Dylan s-a vândut cu 1,8 milioane de dolari

O înregistrare nouă, unică în felul ei, a lui Bob Dylan cântând „Blowin’ in the Wind” s-a vândut joi la o licitație organizată la Christie’s din Londra cu o sumă peste valoarea sa estimată – fiind adjudecată pentru 1.769.508 milioane de dolari americani.

Piesa „Blowin’ in the Wind” a lui Bob Dylan este o emblemă a mișcării anti-război

O parte din cele mai apreciate cântece ale lui sunt din anii 1960, iar cântece precum „Blowin’ in the Wind” și „The Times They Are a-Changin'” au devenit embleme ale mișcărilor anti-război și pentru drepturile civile la scară mondială. În 2004 a fost trecut pe locul doi în lista celor mai mari artiști ai tuturor timpurilor al revistei Rolling Stone.

Prețul a depășit cu mult estimarea pe care casa de licitații o afișase – 600.000 de dolari. Noua versiune a fost produsă de T Bone Burnett cu o mică trupă de muzicieni, Dylan înregistrând în Los Angeles, iar restul grupului în Nashville.

Burnett a spus despre noul suport folosit pentru înregistrare: „Un Ionic Original nu este o „copie”. Este o înregistrare originală. Este o înregistrare unică, făcută manual, originală. Am făcut asta pentru că lucrăm într-o epocă a reproducerii mecanice, muzicienii au fost nevoiți să accepte definiția valorii muzicii lor de la guvern, de la corporații, de la tehnologi, de la casele de discuri, de la streameri.”