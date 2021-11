Vești bune pentru fanii serialului Squid Game! Producătorii au anunțat continuarea seriei cu un al doilea sezon

Vești foarte bune pentru fanii serialului Squid Game! Producătorul seriei a anunțat că un sezon 2 o să fie disponibil, în viitor.

Drama coreeană de tip „battle royale” de la Netflix, Squid Game , este o luptă pe viață și pe moarte de proporții epice. Având în rol principal pe Lee Jung-jae, seria a devenit un succes aproape instantaneu pe serviciul de streaming după lansarea sa la sfârșitul lunii septembrie și este acum, oficial, cea mai populară premieră pe care a experimentat-o ​​vreodată streamerul.

Cele nouă episoade urmăresc un bărbat pe nume Gi-hun, care este atras într-un joc care plătește o recompensă frumoasă de 38 de milioane de dolari pentru câștigătorul său. Singura problemă: dacă nu câștigi, mori. Și cu 456 de concurenți, șansele nu sunt cu siguranță în favoarea ta.

Deși Netflix nu a făcut anunțul oficial, având în vedere popularitatea serialului, pare clar că comentariile creatorului sunt pe măsură și că serialul va reveni pentru sezonul doi.

După cum a remarcat Hwang în acel interviu, „A fost atât de multă presiune, atât de multă cerere și atât de multă dragoste pentru un al doilea sezon, așa că aproape că simt că nu ne lăsați de ales… Este în capul meu chiar acum. Sunt în procesul de planificare în prezent.”

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021