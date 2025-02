Vica Blochina a răbufnit împotriva femeilor care iartă infidelitatea: „Acelea sunt femeile cârpe!”

Vica Blochina le-a criticat dur pe femeile care rămân lângă bărbații lor, deși aceștia le-au înșelat. Vedeta a spus că femeile care iartă sunt „predestinate să fie înșelate”, că astfel de atitudini le fac vulnerabile la trădări și denotă lipsă de respect față de propriile lor persoane.

Vica Blochina, despre femeile care iartă infidelitatea

„Tu ai vrea să stai cu o cârpă în viaţa ta? Eu nu am văzut în viaţa mea să îţi doreşti să stai cu o cârpă. O femeie care se umileşte, a fost înşelată, ”lasă, mamă, că nu contează, eu sunt bărbat, asta pentru mine nu conta”.

Şi ea brusc se culcă pe o ureche şi spune: ”Nu m-a înşelat cu inima, pe mine mă iubeşte”. Sau femeile care se roagă, ”Te rog frumos nu pleca, stai că îmi doresc să facem familie”. Se duc cu el la psiholog, trag de el la psiholog, acelea sunt femeile cârpe, care sunt predestinate să fie înşelate”, a spus vedeta în urmă cu ceva timp, potrivit

Vica Blochina: Nu pot să mă închid, să fiu cu un singur bărbat și gata

Vica Blochina a fost, timp de 16 ani, Ei au împreună un băiat, care acum stă la tată. Ea a spus că și să aibă o căsnicie până la adânci bătrâneți, pentru că-i place prea mult libertatea.

„Unul dintre lucrurile karmice ale mele este să mă căsătoresc și să fac familie. Chiar și când pun obiectivele pe foaie, eu nu pot să pun lucrul acesta pentru că undeva, în sufletul meu, iubesc mult prea mult libertatea. Relația la mine trebuie să fie tu în casă la tine, eu la mine, ne vedem. Așa relații în general am avut.

Fiecare a fost cu treaba lui, dar tot timpul eram împreună. Așa îmi place, nu pot să mă închid, să fiu cu un singur bărbat și gata. Nu se poate. Au fost momente când m-a deranjat… (nr. titulatura de amantă.) Eu oricum am fost batjocura multora din acest punct de vedere, pentru că ce se vinde cel mai bine? Un titlu urât. În sufletul meu nu am fost amantă, am fost iubita unui om care era însurat, dar despre care eu nu am simțit că a fost așa. Nu îmi pare rău, a fost o experiență de la care am învățat foarte mult”, a povestit Vica Blochina.