Vica Blochina, adevărul despre legătura cu Cristi Borcea: „Toate femeile își doresc să facă copii cu el”

Născută în Lituania, a venit în România comunistă înainte de a împlini 18 ani, inițial doar pentru o vară, însă a rămas definitiv aici.

Fosta dansatoare la celebrul bar Melody, unde l-a și cunoscut pe cel care avea să îi marcheze destinul, Vica Blochina a avut o relație de peste 16 ani cu fostul selecționer Victor Pițurcă. Despărțirea de celebrul selecționer de fotbal a adus-o pe Vica Blochina în atenția presei și a producătorilor de televiziune.

Vica a fost, recent, invitată la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, unde a vorbit despre legătura cu . Chiar Victor Pițurcă i l-a prezentat pe fostul acționar de la Dinamo, scrie Libertatea.ro.

„Toate femeile își doresc să facă copii cu el”

Vedeta are o impresie foarte bună despre Cristi Borcea și îl consideră un bărbat pe care toate femeile și-l doresc. Vica este de părere că soțul Valentinei Pelinel știe cum să aibă grijă de o femeie.

„Pur și simplu, da, eu consider că bărbatul ăla face viața așa cum este viața normal. De asta, toate femeile își doresc să facă copii cu el, este super mega plătitor. Eu nu contrazic lucrul ăsta, dar nu îmi doresc eu pentru mine. Nu se pune nicio problemă, dar, într-adevăr, știe prețul vieții și știe unde are și ce are de plată. E adevărat lucrul ăsta, atât. Nu! Mai mult, niciodată, nici prin visele mele, nu a existat așa ceva, să mă gândesc la așa ceva. Dar admir, pentru că e bărbat șmecher și știe exact cum se învârte viața. Cel mai șmecher din România. E coadă la el, se știe”, a mai precizat fosta amantă a lui Victor Pițurcă.

Vica Blochina nu s-ar vedea într-o relație cu Cristi Borcea

În cadrul emisiunii, Denise Rifai și-a întrebat invitata dacă s-ar vedea vreodată într-o relație cu Cristi Borcea. Omul de afaceri a fost căsătorit cu Mihaela Borcea, Alina Vidican, iar în prezent este cu Valentina Pelinel.

Fosta balerină nu s-a gândit niciodată la o relație cu fostul acționar de la Dinamo, mai ales că e prieten cu tatăl copilului ei.

„Ferească Dumnezeu! Dar nici nu a fost contextul acela. Am fost la «Teo Show» și a fost vorba despre relații și foarte des am auzit că fata a ieșit cu un băiat, a plătit jumi-juma, niște aberații pe care eu nu le înțeleg. Mi-a venit mie un exemplu, fiind la Teo, să le dau exemplu pe Cristi Borcea, care este plătitor. Nu există! Eu îl știu pe domnul Borcea de la Pițurcă, sunt prieteni, nici prin cap, vreodată, nu mi-a trecut de așa ceva”, a povestit Vica Blochina, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.