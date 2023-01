Vica Blochina, mărturisire dureroasă despre fiul ei în prima ediție Survivor România: „Nici nu mai vorbește cu mine”

Prima ediție Survivor România 2023 a fost difuzată aseară.

În cadrul acesteia, Faimoșii și Războinicii s-au luptat pentru imunitate, duel care s-a terminat cu o pierdere din partea Faimoșilor.

Vica Blochina, prețul plătit pentru a ajunge în Republica Dominicană

Prima ediție Survivor România 2023 despre viața Vicăi Blochina.

Aceasta și-a dorit foarte mult să participe la Survivor România, însă nu a fost susținută în măsura în care se aștepta, costul plătit pentru a ajunge în Republica Dominicană și a participa la competiție fiind unul foarte mare.

„Nici nu mai vorbește cu mine”

În cadrul testimonialelor, vizibil copleșită de emoții și cu gândul acasă, Vica a dezvăluit că fiul ei nu mai vorbește cu ea, iar la ”Survivor România 2023”.

„Fiul meu nici nu mai vorbește cu mine. Mi-a spus că dacă vin aici nu o sa mai vorbim. În timpul probei, când am văzut că mai am de dărâmat un triunghi, m-am gândit că trebuie să aduc acest punct pentru fiul meu. Și am făcut-o. O să fie tare mândru de mine. O să-i demonstrez că mama lui este cea mai bună”, a spus Vica Blochina, scrie .