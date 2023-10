Victor Cornea este tată! Iubitul Andreei Bălan are un băiat dintr-o relație anterioară: „Are 10 ani și a ales să joace fotbal”

Nu mai este un secret pentru nimeni că Victor Cornea trăiește o adevărată poveste de dragoste alături de Andreea Bălan. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu că sportivul are un copil în vârstă de 10 ani, deoarece l-a ținut ascuns în tot acest timp.

Victor Cornea are un copil dintr-o relație anterioară

De curând, tenismenul a recunoscut că are un fiu pe care îl cheamă Luca. Se pare că acesta a devenit părinte pe vremea când era foarte tânăr, însă având în vedere că pleca des din țară, relația cu mama copilului nu a rezistat.

Mai mult decât atât, în tot acest timp Andreea Bălan a știut adevărul, deoarece băiețelul a fost prezent recent la petrecerea organizată de artistă pentru fiica ei, Ella.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră”, a declarat Victor Cornea pentru .

Aparent și Luca este pasionat de sport, însă nu de tenis, ci de fotbal.

„Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și ales să joace fotbal, iar nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”, a mai spus sportivul.