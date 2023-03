Victor Dorobanțu și-a sărbătorit ziua de naștere alături de iubita lui: „Ea este exact...”

Victor Dorobanțu, celebrul actor din serialul Wednesday, și-a sărbătorit ziua la un club din Herăstrău, București, alături de iubita lui. Actorul s-a afișat pentru prima dată alături de tânăra domnișoară.

Victor Dorobanțu, alături de iubita lui de ziua sa de naștere

„Mâna”, așa cum i se mai spui lui Victor Dorobanțu, a vorbit despre ziua lui de naștere și despre cum a sărbătorit-o, având în vedere că niciodată nu și-a făcut o petrecere în ziua aniversării sale.

„Zici că e majoratul, e prima oară când îmi fac ziua de naștere cu prietenii, de obicei o făceam cu familia. Am dat autografe, am salutat fanii, am făcut poze, am încercat să profit de acest eveniment să și întâlnesc fanii din România, pentru că nu vreau să plec din țară până nu fac mai întâi cu fanii din România”, a spus actorul, potrivit .

În cadrul interviului dat, Dorobanțu a fost întrebat dacă este prezentă și iubita lui. Actorul a adus-o și pe ea în fața camerelor de filmat și a povestit despre cum s-au cunoscut.

„Da, este și ea! O să și cânte, Eliza este aici cu noi! Ea este exact din vibe-ul Wednesday. Ne-am cunoscut la o petrecere și a fost exact ca în filme, ne-am cunoscut, ne-am văzut, am vorbit puțin și am trecut la treabă, adică am început să ieșim în fiecare zi, ne simțim super bine”, a spus el.

Eliza, iubita lui Victor Dorobanțu, a menționat în cadrul interviului că îl susține pe acesta și că îi este alături la orice pas.

„Eu nu l-am văzut niciodată așa, adică tot ceea ce face el în industrie mi se pare incredibil de frumos și îl susțin din tot sufletul, dar, totodată, niciodată nu l-am văzut cum îl vede lumea din jur, adică eu îl văd ca iubitul meu. Ne ajutăm foarte mult reciproc”, a declarat iubita actorului.