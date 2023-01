Victor Rebengiuc, mesaj tranșant după moartea lui Mitică Popescu: „În curând, o să vină și rândul meu”

Victor Rebengiuc a transmis un mesaj tulburător după moartea lui Mitică Popescu, afirmând că el este acum singurul dintre colegii săi din aceeași generație care mai trăiește și că în curând va veni și vremea lui. Victor Rebengiuc și Mitică Popescu au jucat împreună în filmul Moromeții, unde au avut împreună două scene memorabile.

Victor Rebengiuc, mesaj tulburător după moartea lui Mitică Popescu

Victor Rebengiuc a transmis un mesaj tulburător după moartea lui Mitică Popescu, afirmând că el este acum singurul actor din generația sa care mai trăiește și că va veni și vremea lui.

Victor Rebengiuc și Mitică Popescu au jucat împreună în filmul Moromeții. Mitică Popescu a murit la vârsta de 86 de ani, pe 3 ianuarie, într-un spital.

„Și eu am primit vestea tristă. A jucat împreună. Am avut două scene în Moromeții. Nu am fost prieteni, nu am fost apropiați, am fost colegi.

Nu am păstrat legătura, dar am apreciat talentul său. Era un actor talentat, avea farmec. Avea haz de foarte multe ori și îmi plăcea de el ca actor.

În curând, o să vină și rândul meu. Din generația mea nu a mai rămas nimeni. Eu sunt ultimul. Și așa c-o aștept”, a afirmat Victor Rebengiuc pentru

Mitică Popescu, înmormântat la Cimitirul Bellu

El a făcut o declarație tulburătoare, afirmând că el este acum ultimul actor din generația sa care mai trăiește și că în curând îl vom pierde și pe el.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului Mitică Popescu, care a decedat marţi, 3 ianuarie, la vârsta de 86 de ani, va fi depus joi, între orele 12.30 și 19.30, în foaierul Teatrului Mic din Strada Constantin Mille numărul 16, după care va fi transportat la Capela Cimitirului Bellu, informează agerpres.