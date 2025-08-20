(VIDEO) Aluziva a divorțat! Influencerița a postat un mesaj prin care a anunțat despărțirea de tatăl copiilor ei. Ce a transmis aceasta

Aluziva, una dintre cele mai cunoscute persoane din mediul online, mai ales pentru acțiunile de caritate pe care le-a făcut de-a lungul timpului, a făcut un anunț care a surprins toți oamenii care o urmăresc.

, pe numele ei Alina Greavu, la bază jurnalist, a mărturisit într-un clip video, alături de Adi Câmpurean, tatăl celor trei copii ai ei, că divorțează. Cei doi aveau o relație de 11 ani și au menționat că, deși se iubesc, nu s-au mai înțeles în ultima perioadă.

Ce au declarat Aluziva și Adi despre decizia de a divorța

Aluziva a postat un videoclip destul de lung pe rețelele de socializare, acolo unde de obicei publică momente din viața ei, atât personală, cât și profesională. Miercuri, 20 august, cei doi au fost la notar pentru a semna actele de divorț, la 11 ani de când au început să fie un cuplu.

a menționat că, deși se iubesc, nu mai pot conviețui împreună, momentan. De asemenea, a declarat că nu se știe niciodată și poate într-o zi vor găsi o cale de mijloc, însă acum lucrurile între ei nu mai funcționează. Astfel, au ajuns la concluzia că despărțirea este soluția pentru ca cei trei copii ai lor să crească sănătos și în armonie.

„Ideea e că în jumate de oră eu și Adi intrăm la notar să semnăm actele de divorț. După 11 ani în care am fost acolo unul pentru altul, ne-am dat seama că în ultima vreme nu mai funcționează lucrurile așa cum ne-am fi dorit. Și…pentru că am fost întotdeauna transparentă și am împărțit cu voi bune și rele, firesc este ca și de acum înainte să rămân loială comunității. Mai ales că, până la urmă, sunt cunoscută în online pentru lejeritatea cu care am vorbit despre subiecte personale, intime și așa mai departe. Da. It breaks my hurt. Pentru că, da, încă ne iubim, dar este o decizie matură, responsabilă. Suntem amândoi în terapie. Suntem alta generație decât părinții noștri. Ne dăm amândoi interesul să fim în continuare cei mai buni prieteni și cei mai buni părinți pentru copii. Asta e cel mai important lucru. Ne-am jurat și promis unul altuia că nu o să ne bălăcărim niciodată în fața copiilor”, a spus Aluziva pe rețelele de socializare.

Aluziva: „Nu se pune problema de înșelat”

Aluziva a mai menționat faptul că, deși oamenii vor dori să speculeze fel și fel de motive pentru care s-a produs ruptura dintre ei doi, nu încape discuție de înșelat sau violență domestică. Ambii au povestit că divorțează în condiții respectuoase și nu își vor spăla niciodată rufele în public.

„Nu se pune problema de înșelat sau bătăi. O să vrea lumea să speculeze. Nu, nu e cazul. Suntem doar amândoi obosiți și avem nevoie fiecare dintre noi de o perioadă în care să ne reechilibrăm. Fizic, psihic, emoțional, spiritual, cum o fi. Eu o zic acum că dintre toți bărbații din lume cu care aș putea fi, aș prefera să fiu cu Adi, cu tatăl copiilor mei. Dar ne-am dat seama că avem nevoie de momentul ăsta. Mai ales că ne-am cunoscut când avem… 24 și 25 de ani”, a adăugat influencerița.

În plus, atât Aluziva, cât și fostul ei partener au menționat că vor mai apărea în mediul online împreună, deoarece, chiar și despărțiți, relația de prietenie dintre ei și faptul că sunt părinții a două fetițe și a unui băiețel nu se vor schimba.