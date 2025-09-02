B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » (VIDEO) Dana Budeanu, replici acide la adresa Dianei Șucu: „Tu ai fost una care a plecat din Mizil și a aruncat cu savarina-n dreapta și-n stânga până când a pus savarina în galantar, ca lumea"

(VIDEO) Dana Budeanu, replici acide la adresa Dianei Șucu: „Tu ai fost una care a plecat din Mizil și a aruncat cu savarina-n dreapta și-n stânga până când a pus savarina în galantar, ca lumea”

Elena Boruz
02 sept. 2025, 20:54
(VIDEO) Dana Budeanu, replici acide la adresa Dianei Șucu: „Tu ai fost una care a plecat din Mizil și a aruncat cu savarina-n dreapta și-n stânga până când a pus savarina în galantar, ca lumea”
Sursa Foto: Captură Video/ YT

Dana Budeanu a răbufnit la adresa Dianei Șucu. Creatoarea de modă s-a enervat rău, după ce a văzut postarea soției patronului Rapidului. 

După ce Diana Șucu și-a exprimat revolta față de agricultorii români, care vând legume în piață, fără să dea bon, Dana Budeanu a ieșit la atac.

Dana Budeanu a dat de pământ cu Diana Șucu: „N-ai de unde să știi ce-i aia muncă, că n-ai muncit niciodată în viața ta”

Ceea ce a declanșat conflictul a fost postarea Dianei Șucu, în care a povestit că a cumpărat legume din piață, iar vânzătorii nu i-au oferit bon fiscal sau factură. Atât i-a fost Danei Budeanu să audă, că s-a dezlănțuit jihadul. Creatoarea de modă a luat-o la bani mărunți pe soția lui Dan Șucu, spunându-i că habar nu are că asta este normalitatea omului de rând.

 „Deci, în acest context în care noua putere ilegitimă scuipă în fiecare zi, flegmează în fiecare zi pe omul de rând, adică, băi aristocrato din Mizil, omul de rând e ăla, tu n-ai de unde să știi, că tu n-ai fost om de rând niciodată. Știi ce zic? Tu ai fost una care a plecat din Mizil și a aruncat cu savarina-n dreapta și-n stânga până când a pus savarina în galantar, ca lumea. N-ai de unde să știi ce-i aia muncă, că n-ai muncit niciodată în viața ta, ok?! Ai avut așa un pic de…nu știu dacă-i noroc, că noroc e să trăiești mișto și să fii fericit, să nu minți, să nu te minți, să nu te frece de nevasta lu bărbac-tu de acum 25 de ani, mici amănunte”, a trecut ea la atac.

Așadar, din poziția din mare aristocacă care descalță oamenii când intră în casă, că așa e la bogați, unde oi fi văzut, doar la Mizil. Din poziția asta, ai tupeul infect ca astăzi să trimiți miliția peste amărâții care vând în piață roșii și nu dau bon. Păi, bă melteanco, așa, ca fapt divers, de rușinea lu bărbac-tu, la Monaco, hai c-ai fost și tu, te-ai dus de 2-3 ori. Te-a dus, reține, foarte important, că TE-A DUS cineva și n-ai fost tu pe șmecheria ta. La Monaco, în piața din Monaco, să-ți trăiască ție dacă eu am luat vreodată bon. Tu te-ai dus în Rahova, știi cum e, fiecare trage la rădăcină. Da’ eu fac piața la Monaco! Bă tată, în viața mea n-am luat bon. Am plătit cash de fiecare dată, dar nici n-a existat discuția să-mi dea bon pe roșii, așa, că ești la piață, ai înțeles? Numai cuvântul piață, o piață în care țăranul român vine și desface produse.

Tu trimiți miliția pe țăranul român? Miliția pe țăranul român?!”, a spus Dana Budeanu pe rețelele de socializare.

Dana Budeanu: „Tacă-ți fleanca, că n-ai făcut nimic pentru România”

De asemenea, vedeta a ținut să îi explice Dianei Șucu că banii de taxe despre care amintea în postarea ei nu sunt la românii din piețe. În plus, Dana a subliniat că țăranul român este cel care ține „România pe umeri”.

Acolo sunt banii de taxe, amețito?! Nu, banii de taxe sunt la marii contribuabili, sunt la unii așa niște conserve protejate de către sistem, care nu intră în babardeala aia a ANAF-ului care îți pune poprire că n-ai plătit 100 de lei, ok? Nooo, la ei sunt eșalonări pe 100 de ani, pe 200 de ani, pe 300 de ani, de sute de milioane taxe. Ok? Asta fac conservele mari ale sistemului, plus multinaționalele.

Colectarea pe TVA și pe taxe tu crezi că trebuie să se facă la taraba din piață, da? Aaa, am înțeles. Păi du-te înapoi la tine la Mizil, măi fată și stai acolo. Tacă-ți fleanca, că n-ai făcut nimic pentru România. Zero!

România este ținută pe umeri de țăranul român, de omul care muncește de dimineața până seara, 15 ore pe zi. De aia merge România în continuare cu toți acoperiții și cu toate săgețile și cu toți neaveniții, neterminații, infecți puși cu mâna la putere, fără să fie votați. Marș!”, a încheiat Dana Budeanu.

