Vila celebrului creator Karl Lagerfeld, scoasă la licitație. Prețul pe care vor să-l obțină vânzătorii

Vila din apropierea Parisului, a celebrului creator de modă , mort în 2019, a fost scoasă la licitație. Proprietatea a fost achiziționată și modernizată în anul 2014.

Proprietatea fostului este situată în satul francez Louveciennes, la aproximativ 20 de kilometri vest de Paris. Conform descrierii, casa are o suprafață de 600 metri pătrați, spațiu locuibil, terenuri extinse, piscină, teren de tenis şi mai multe anexe. Avocații care se ocupă de imobilului îi estimează valoarea la 4,64 milioane de euro, undeva la 5,47 milioane de dolari.

Karl Lagerfeld a achiziţionat o fostă cabană de vânătoare, în 2014, pe care a renovat-o timp de patru ani, cu mare atenţie la detalii. Cu toate acestea, creatorul de modă nu a locuit în vilă decât o singură noapte.

El a deținut un apartament la Paris, în care a locuit, și care a fost vândut, de asemenea, tot printr-o licitație, în 2024. În doar 19 minute, apartamentul de 260 de metri pătraţi, evaluat iniţial la 5,3 milioane de euro, a fost vândut pentru un preț dublu.

Rămâne de văzut dacă și vila din Louveciennes va stârni același interes din partea cumpărătorilor.

