Vila lui Carmen Harra din America a fost vandalizată. Clarvăzătoarea trece prin acest episod a doua oară: „Cineva mi-a dat foc”

Carmen Harra trăiește zi de zi cu o frică tot mai mare. Vedetei i-a fost spartă și incendiată vila din America. Într-un interviu la Antena Stars, vedeta a dezvăluit că a trecut printr-un episod neplăcut, mai ales că se află în locuință când a izbucnit focul.

Se pare că a aflat cine este persoana care i-a incendiat locuința, aruncându-i benzină în spatele casei.

Vila lui Carmen Harra, spartă și incendiată

de când a avut parte de al doilea episod în care vila din America i-a fost vandalizată. În acele momente se afla în sufragerie, având parte de un șoc când a văzut că flăcările prind proporții.

Carmen Harra trăiește cu frica în suflet, asta după ce, recent, o altă persoană a vrut să îi facă rău, dându-i foc la casă.

„Eram în sufragerie și am privit spre hol, moment în care am observat un foc uriaș. A venit poliția și am reușit să stingem focul. Cineva mi-a dat foc, aruncându-mi benzină în spatele casei”, a declarat Carmen Harra, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Nu este singurul incident pe care l-a avut Carmen Harra

Vedeta a mărturisit că acesta nu e singurrul incident pe care l-a avut, cu puțin timp în urmă vila i-a fost spartă. Hoții i-au făcut o pagubă de aproximativ 30.000 de dolari.

„Tot casa mi-au spart-o, decupându-mi geamurile, apoi au intrat. A pornit alarma și au furat ce au putut. Nu au găsit lucruri de mare valoare, însă, au furat de 30.000 de dolari în bijuterii. De atunci eu am plantat în toată casa camere”, a adăugat Carmen Harra.

După episodul tensionant pe care l-a trăit, Carmen Harra sa. După ce a pus camere în toate colțurile locuinței, vedeta și-a luat permis de Port Armă.

„Mi-am luat chiar și pistol ca să mă pot păzi. Am luat cursuri ca să învăț să trag cu arma. Am permis de Port Armă”, a mai spus vedeta.