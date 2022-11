Virgil Ianțu a dezvăluit secretul tinereții. Ce sfat oferă cunoscutul om de televiziune bărbaților trecuți de 50 de ani: „E cel mai bun medicament”

Cunoscutul om de televiziune Virgil Ianțu de la Kanal D „40 de întrebări cu Denise Rifai” un truc de sănătate pentru bărbații care au trecut de 50 de ani.

Invitat în emisiunea prezentată de Denise Rifai, acesta a vorbit despre viața lui, atât pe parte profesională, cât și pe parte personală.

Virgil Ianțu, sfat pentru bărbații de peste 50 de ani

În vârstă de 51 de ani, Virgil Ianțu a dezvăluit ce face pentru a se menține în formă. Moderatorul le-a oferit tuturor bărbaților trecuți de această vârstă un sfat prețios, care cu siguranță i-ar putea ajuta să arate, dar și să se simtă mai bine, potrivit .

că la un moment dat era obsedat de greutatea sa: „Nu mai sunt atât de habotnic, am avut perioade în care eram nebun. Am perioade când nu mă ating de pâine, nici măcar dimineața. Dar am ajuns să-mi fac și poftele. Din păcate, de 7-8 luni nu mai merg la sală. Alergam și câte o oră, nu mai o fac, fiindcă n-am avut timp”, a explicat Virgil Ianțu, în emisiunea de la Kanal D.

„Când simt că am un pic în plus, o răresc, nu mă mai cântăresc! Mă cântăresc apoi, când sunt mai ușurel. N-am problemă să-mi pun frână la anumite lucruri”, a continuat Virgil Ianțu.

Când are timp, el obișnuiește să doarmă la prânz, specificând că este un adevărat medicament și un bun prilej de a-și încărca bateriile: „E minunat, e cel mai bun medicament. E una dintre rețetele ce mă ajută să n-am probleme de sănătate”.

Virgil Ianțu susține că este extrem de important să acorzi atenție tenului

În timp, Virgil Ianțu a învățat că nu doar , ci și de chipul său, motiv pentru care a început să folosească anumite creme, pentru a fi mereu în cea mai bună formă.

„Folosesc produse de întreținere, fața are nevoie de hidratare. N-am folosit multă vreme, de vreo doi ani am început. Dar n-am mers niciodată la cosmetică. Recomand bărbaților să-și întrețină fața, dar nu altceva, mani-pedi, vopsitul”, a mai povestit prezentatorul.