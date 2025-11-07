Virginia Rogin este una dintre cele mai apreciate și longevive de la noi din țară. Aceasta este cunoscută pentru cariera sa impresionantă în teatru, dar mai ales în televiziune, căci deși a cucerit scenele țării, popularitatea acesteia a atins un cu totul și cu totul alt nivel, odată cu apariția sa în serialele românești.

Virgina Rogin nu a avut o căsnicie fericită. Ce a povestit actrița

Puțină lume știe faptul că actrița a trăit o adevărată dramă pe plan personal. Chiar dacă profesional a cunoscut împlinirea, personal, vedeta nu a fost prea fericită. Aceasta a avut parte de un mariaj eșuat, o „căsnicie foarte proastă”, așa cum ea însăși o numește.

Totuși, Virginia Rogin a avut un fiu și pentru el a încercat să continue relația cu fostul soț. Din păcate, lucrurile nu au funcționat și odată ce băiatul ei a împlinit șapte ani, a decis să îi spună „adio” fostului partener.

„Eu am avut o căsnicie foarte proastă. Am avut o căsnicie care și-a pus amprenta, am suferit foarte tare. Total nepotrivit a fost acest mariaj, dar știi cum e, cu destinul nu te pui. S-a născut Andrei, fiul meu, și am mai stat în această căsnicie, care era să mă coste chiar tot.

A făcut Andrei vreo 7 ani și am divorțat. Am luat-o de la capăt. Am lăsat tot și am plecat. Odeon mi-a dat casă, era imediat după Revoluție. Am stat într-un apartament lângă teatru, care avea sala din Giulești și sala de la Majestic. Administrativ, noi țineam de Giulești. Și am luat viața de la capăt”, a povestit Virginia Rogin pentru

Virginia Rogin: „Munca este panaceu”

Marea doamnă a teatrului românesc a mărturisit că munca a ajutat-o să depășească perioadele grele din viața ei. Aceasta s-a refugiat în muncă, care i-a vindecat rănile sufletului. Chiar dacă anii au trecut, Virginia Rogin nu s-a mai recăsătorit niciodată.