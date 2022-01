Virginia Rogin se alătură distribuţiei serialului „Adela”. Ce rol va interpreta

Virginia Rogin se alătură distribuției serialului „Adela”, care va avea premiera mâine, de la 20.30, la Antena 1. Aceasta va avea rolul lui tanti Mioara, iscoditoare din fire.

Una dintre cele mai apreciate și iubite actrițe din țară, Virginia Rogin a mărturisit că își pregătește fiecare rol cu minuțiozitate. Interpretând-o pe Sulfina în serialul „Inimă de țigan”, aceasta a spus că a luat lecții de la o ghicitoare autentică.

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică la clasa prof.univ. Dem Rădulescu, actrița a jucat în numeroase filme, seriale și piese de teatru.

Actrița a declarat că este încântată să se alăture distribuției serialului „Adela” și că revederea cu membrii echipei cu care a lucrat la „Fructul oprit” și „Sacrificiul” îi face plăcere.

„Sunt încântată că am fost invitată să particip în acest minunat proiect, mai ales că am avut plăcerea de a mă întâlni cu echipa cu care am lucrat la Fructul oprit și Sacrificiul. După 17 ani de colaborare cu Ruxandra Ion, reluarea lucrului e o bucurie. Chiar dacă rolul nu e de mare întindere, sper sa fac din el o bijuterie, așa cum i-am obișnuit pe telespectatori”, a declarat Virginia Rogin.

Tanti Mioara, rolul actriței Virginia Rogin

Tanti Mioara este bunica lui Adi, respectiv Răzvan Krem Alexe. Aceasta își îngrijește nepotul, de când părinții acestuia au plecat în străinătate.

Deși are cele mai bune intenții li vrea să-și vadă nepotul realizat, tanti Mioara este o fire bârfitoare și iscoditoare.