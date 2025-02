Vlăduța Lupău a reacționat după ce, recent, a fost implicată într-un scandal. „Invidia și răutatea sunt folosite pentru a câștiga faimă pe spatele altora”

, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de muzică de petrecere de la noi din țară, s-a trezit în mijlocul unui scandal, după apariția ei în cadrul unei emisiuni. Un designer român a făcut acuzații dure la adresa artistei, iar ca răspuns, aceasta a explicat s-au întâmplat lucrurile în realitate.

Vlăduța Lupău susține că un designer vestimentar ar fi încercat să se folosească de numele ei, ba mai mult, să o pună pe aceasta într-o lumină proastă, pentru a câștiga expunere și popularitate. Artista a mărturisit că, deși colaborarea cu acest desginer s-a încheiat în urmă cu cinci ani, recent, designerul ar fi făcut comentarii negative la adresa ei.

Totul ar fi pornit de la o bluză purtată de Vlăduța Lupău zilele trecute, atunci când a fost invitată în cadrul unei emisiune. Bluza ar fi fost primită cu ani în urmă de un designer român, iar la acel moment, artista ar fi promovat pe rețelele sale de socializare, gratuit, hainele primite. Recent însă, Vlăduța Lupău a postat o poză cu ea îmbrăcată în bluza creată de designerul vestimentar, dar și-ar fi îndrumat fanii către o piesă vestimentară asemănătoare, de la un alt brand. Văzând asta, cea care deține atelierul de haine a atacat-o pe artistă.

„Zilele trecute, am fost la o emisiune și am purtat o ținută. Prin postările mele din story, v-am lăsat o bluză «ASEMĂNĂTOARE» și NU am spus niciodată că acea cămașă era de la Trendyol! Am pus doar linkuri spre cămăși asemănătoare și blugii pe care i-am purtat.

În realitate, cămașa a fost un cadou pe care l-am primit în 2020 de la un designer. Atunci, în 2020, am postat-o, am etichetat-o și i-am oferit vizibilitate, exact cum fac de fiecare dată cu astfel de cadouri. Mi-am făcut datoria față de ea la acel moment, așa cum am procedat mereu în colaborările mele”, a povestit Vlăduța Lupău, potrivit .

„A decis să facă un video în care spune despre mine doar lucruri urâte”

Mai mult decât atât, cântăreața afirmă că designerul ar fi încercat să o pună într-o lumină proastă, distribuind o parte din conversația lor privată de acum mai mulți ani și postarea în care Vlăduța Lupău promova hainele altui brand, deși purta bluza creată de designer.

„Și totuși, după 5 ani, această persoană a decis acum să facă un video în care spune despre mine doar lucruri urâte (într-adevăr, fără să îmi folosească chipul), însă preluând postarea mea din story și postând un mesaj cu mine din privat. Dar a tăiat faptul că acel mesaj a fost în 2020, lăsând loc de interpretări, cum că eu nu am postat despre acel produs și cumva lumea să înțeleagă că eu «m-am folosit» de munca ei”, a continuat artista.

„Colaborarea noastră s-a încheiat de mult”

susține că întotdeauna și-a făcut datoria față de designerul vestimentar, postând pe rețelele de socializare și promovând hainele pe care le primea. Artista a subliniat că bunurile pe care le primește și alege să le promoveze sunt „cadouri” și nu au fost niciodată cerute de ea.

„Am mai primit, pe lângă acel produs, și altele și, desigur, le-am postat și am avut zeci de mii de accesări pe tagul unde am menționat acel designer, oferindu-i enorm de multă vizibilitate. Mereu mi-am făcut «datoria» față de cine mi-a oferit ceva «cadou» (pe care eu nu l-am cerut), eu am acceptat și am ajutat din drag, pentru că desigur îmi permit să îmi cumpăr și nu sunt nevoită să primesc nimic de la nimeni.

Nu înțeleg de ce ar trebui să etichetez ce port eu după atâta timp, mai ales când colaborarea noastră s-a încheiat de mult. Îmi pare sincer rău de direcția în care merg lucrurile – unde invidia și răutatea sunt folosite pentru a câștiga faimă pe spatele altora”, a mai spus artista.