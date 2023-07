Xonia se luptă cu o fobie încă din copilărie / De ce îi este teamă și acum: „Fac foarte urât”

Xonia este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România și despre o teamă peste care nu poate să treacă. Ea a menționat că are această fobie încă din copilărie și că au existat momente în care s-a speriat foarte tare, momente de care cu greu vorbește în prezent.

Cântăreața Xonia a vorbit într-un podcast recent despre lucrurile de care se teme, printre care numărându-se și fobia de păienjeni sau șerpi.

Fobia cu care se confruntă Xonia încă de când era mică

Cântăreața a povestit în cadrul podcast-ului că acum câțiva ani a găsit un păianjen în cameră și că s-a speriat foarte tare. Pe atunci, ea locuia în Australia, iar păianjenul a fost aspirat de părinții săi.

„Se întâmplă să mai fie un „musafir” în casă, cum ar fi un păianjen, un șarpe. Mi s-a întâmplat. Am și poză. Și la mine în cameră și a fost în dormitorul meu, într-un colț, și mi s-a făcut pielea așa. Și au venit ai mei și l-au aspirat. Mă sperii foarte ușor și fac foarte urât”, a spus Xonia.

„Am avut și astfel de „musafiri” în casă și l-am aspirat. Cum să îl omor? Că la toată lumea îi era teamă. Nu cred că era veninos (…) Avem tot felul de insecte și e foarte rar și mi s-a întâmplat o singură dată. Am plecat la 19 ani din Australia. Toată copilăria, educația mea, este acolo, mentalitatea mea aparține Australiei. Am plecat din Australia, m-am dus în America și am ajuns în România”, a adăugat cântăreața, potrivit .