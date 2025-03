Zanni: Vreau să mă pocăiesc. Eu mă vedeam cu 1000 de femei, te rezumi la una

Zanni, pe numele real Alexandru Adrian Zănoagă, a susținut că vrea să se pocăiască. „E important să îți schimbi stilul de viață”, a spus de la „Survivor România All Stars”.

Zanni: Eu asta vreau. Vreau să mă pocăiesc

„Este un termen corect (n.r. că te-ai pocăi), dar pe care lumea nu îl înțelege. Scrie în Biblie să te pocăiești (…) Să te pocăiești înseamnă să îi ceri lui Dumnezeu să îți ierte păcatele, să o iei pe calea asta mai curată. Eu asta vreau. Vreau să mă pocăiesc, nu m-am pocăit. E important să îți schimbi stilul de viață, pentru că dacă te vedeai cu 100 de femei, e important să rămâi doar la o femeie. Eu mă vedeam cu 1000 de femei, te rezumi la una”, a spus Zanni, în podcastul „Din vorbă-n vorbă”, potrivit

Zanni, despre viața la orfelinat

În trecut, Zanni a povestit cum i-a fost viața până să fie descoperit de Alex Velea și să colaboreze cu el în domeniul muzical.

Tânărul nu și-a cunoscut tatăl niciodată, iar pe mama sa a văzut-o doar de două – trei ori. Cea pe care o consideră mamă e Teo, asistenta maternală.

„Am stat într-un centru de copii până la 6 ani, un centru în care doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar măcar diferența dintre fete și băieți. Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, a povestit Zannidache într-un alt interviu, la Kanal D.