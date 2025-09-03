B1 Inregistrari!
Elena Lasconi îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea: „După ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră"

Elena Lasconi îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea: „După ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”

George Lupu
03 sept. 2025, 16:09
Elena Lasconi îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea: După ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră
Sursa foto: Inquam Photos / Mălin Norocea

Primarul din Câmpulung, Elena Lasconi, a lansat un apel public la președintele României, Nicușor Dan, solicitându-i să intervină pentru a bloca ordonanțele de urgență promovate de premierul Ilie Bolojan, care vizează proiectele pe fonduri europene și reducerea de personal în administrația publică.

Cuprins

  • Care sunt acuzațiile lansate de Elena Lasconi
  • Ce spune primarul din Câmpulung despre oprirea proiectelor

Care sunt acuzațiile lansate de Elena Lasconi

Într-o postare cu ton critic, Lasconi a avertizat că aceste măsuri pot duce la „haos administrativ” și a sugerat chiar că șeful statului riscă o eventuală suspendare înainte de finalul mandatului.

“Chiar nu realizează nimeni că suntem într-un moment grav, de cotitură pentru România?

Fac apel la Președintele României să intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare! În acest moment puteți opri intrarea României în haos. Dacă nu veți face asta, la sfârșitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră. Nu vreau să am dreptate, însă ce se întâmplă acum ar putea duce la suspendarea dumneavoastră din funcție în maximum trei ani și la un viitor periculos pentru țară.

Atât președintele cât și premierul au fost primari. Asta înseamnă că înțeleg administrație publică. Tăierea din pix, printr-o ordonanță, a proiectelor pe fonduri europene arată nu doar o lipsă de viziune și o piedică în dezvoltarea comunităților ci și o mare neseriozitate a statului român. Aceste proiecte au fost demarate pentru că am semnat un contract de finanțare cu statul. Tot statul a inițiat și a deschis axele de finanțare. Am cheltuit bani pentru documentații, avize, autorizații. Bani din taxele și impozitele românilor. Această ordonanță pur și simplu sfidează cetățenii. Nu opriți niciun proiect! Asta e calea ușoară a Guvernului. Calea grea, dar corectă este să găsiți finanțare, să negociați, să ieșiți din birouri.”

Ce spune primarul din Câmpulung despre oprirea proiectelor

Edilul din Câmpulung susține că anularea proiectelor finanțate prin fonduri europene afectează comunitățile locale și subminează încrederea cetățenilor în stat.

„Sună bine și populist să dai oameni afară din primării. Avem aproape două sute de agenții și institute, companii de stat, toate găuri negre pentru bugetul țării. De ce nu le desființați? Acolo chiar se taie frunze la câini. Ce rol au pe lume consiliile județene? Ce e cu dezmățul angajărilor în administrația centrală, la București? Ce e cu sumele forfetare nesimțite ale parlamentarilor? Ce spuneți de cheltuielile cu combustibilul și cu mașinile statului? Mașini fără GPS cu care deputații, miniștrii și funcționarii se plimbă oriunde au chef, inclusiv în concediu. Și pot continua…

Situațiile sunt diferite de la primărie la primărie. La Câmpulung dacă voi trimite 45 la sută din oameni acasă pot să pun lacăt pe Primărie. Practic, prin aceste ordonanțe ați transformat toți primarii într-un soi de notari. Ne rămâne doar să eliberăm cărți de identitate, asistența socială și să semnez niște documente. Câmpulungenii m-au votat să dezvolt comunitatea nu să semnez adeverințe. Țara se dezvoltă de la firul ierbii împreună cu primarii.

Oameni buni, românii sunt nemulțumiți, furioși. Au crescut prețurile, cresc taxele și impozitele. Acum, dacă am început un proiect de eficientizare energetică la un bloc și constructorul a îndepărtat polistirenul pus cu mare greutate de proprietar, e adevărat că și ilegal, credeți că o să fie bucuros? Haideți să ne revenim puțin!

Îmi e greu să înțeleg tăcerea majorității primarilor. Înțeleg că partidele din care facem parte sunt în acest moment la guvernare, însă ce fac acum miniștrii și premierul e sinucidere curată. Peste trei ani singura soluție pare să fie emigrarea. Suntem pe un butoi cu pulbere și premierul împreună cu miniștrii se joacă cu chibriturile”.

