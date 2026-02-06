Acuzații grave la adresa lui Simion! Afaceristul Dragoș Sprânceană, apropiat de cercurile președintelui Donald Trump, a relatat, la Antena 3 CNN, cum a decurs o întâlnire controversată cu liderul AUR, George Simion. În această discuție, Sprânceană susține că Simion i-ar fi dezvăluit mecanismul prin care România a fost scoasă din programul Visa Waiver.
Sprânceană a descris o întâlnire total atipică pentru un context oficial, în care Simion ar fi venit la restaurant într-un mod neconvențional, însoțit de un comportament nepotrivit.
„Toată lumea şi toţi invitaţii au avut prilejul să aibă un interviu cu noi în prealabil. Job-ul nostru era să observăm corectitudinea alegerilor din România. Prin urmare, am avut o întâlnire cu Guvernul României înainte, apoi am targetat primii 3 candidaţi.
Singurul care a fost cel mai neprofesional domnul Simion. Toţi ceilalţi au fost foarte profesionali. Domnul Simion ne-a invitat la un restaurant, undeva în spate, la subsol. Era îmbrăcat într-un tricou polo, o grămadă de băutură pe masă şi pahare. Aţi mai văzut vreo întâlnire de genul ăsta, oficială?
Nu era beat, era băut, e o diferenţă. Am rămas stupefiaţi când a început să… Ştiţi cum e românul care se dă mare că a început să bată pe la nişte uşi prin America? Exact aşa a făcut.”, a spus Dragoș Sprânceană la Antena 3 CNN.
Potrivit lui Sprânceană, Simion ar fi susținut că a avut discuții cu persoane influente din Statele Unite, cu scopul de a determina excluderea țării noastre din program.
„Ne-a spus clar, negru pe alb: Coaliţia merită asta, merită aia… Că a vorbit cu persoana X, cu persoana Y, că a reuşit să convingă Departamentul de Stat american şi alte persoane, arătând exact ce a făcut România şi cum s-a calificat România pentru programul de Visa Waiver, să ia o acţiune.
Adică acţiunea a fost indirectă, să fie România scoasă din Visa Waiver.”
Sprânceană a explicat și că, deși România a manipulat anumite cifre, nimic ilegal nu s-a făcut.
„România s-a jucat cu nişte cifre, cum se joacă şi alte ţări. Nimic ilegal. România a sponsorizat un program prin care toată România mergea la viză. Există un procentaj de respingeri.”
Sprânceană a povestit că prezența lui Simion și declarațiile acestuia au ridicat semne de întrebare în rândul oficialilor americani prezenți. Una dintre cele mai ferme reacții a venit din partea lui Trey Trainor.
„Având în vedere tot ce-a spus domnul Simion verbal şi având în vedere legile americane, la ieşire, noi a trebuit să dăm un telefon la un anumit Departament din SUA şi după care ne-am consultat cum să facem raportul. La care Trey Trainor a spus: Dacă eram în SUA şi dacă George Simion era american, îl arestam pe loc.”
Sprânceană a respins ideea că declarațiile sale ar fi doar o opinie, subliniind că alți martori din discuție pot confirma ceea ce a relatat.
„O opinie personală? Deci Trey Trainor şi Aaron Gentry erau de faţă. Nicio problemă. Unul dintre cei 2 care au mai fist cu mine e dispus şi el să confirme ce a spus Simion de faţă cu noi.”
El a mai atras atenția asupra comportamentului lui Simion în America:
„Comportamentul domnului Simion este foarte cunoscut. Vine prin America, bate pe la uşi şi încearcă să arunce cu milioane. Nu prea i-a ieşit nicio chestie până acum, a început să ceară banii înapoi americanilor. Îl sfătuiesc să se calmeze, n-o să primească niciodată 4,5 milioane de dolari. Tocmai ce i-a pierdut încercând să o altă întâlnire cu Donald Trump şi JD Vance. Sumele care se vehiculează aici… 4,5 milioane de dolari reprezintă un pix. Preşedintele SUA a ajuns la un nivel de negociere de trilioane şi de sute de miliarde.
În primul rând, e legal? Sau e legal ca politicienii să dea bani pentru trafic de influenţă peste hotare”, a mai spus Dragoș Sprânceană.