Alegeri pentru Primăria Capitalei. Biroul Electoral Municipal trage la sorți ordinea pe buletinele de vot

Alegeri pentru Primăria Capitalei. Biroul Electoral Municipal trage la sorți ordinea pe buletinele de vot

Adrian Teampău
24 nov. 2025, 14:33
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Biroul Electoral Municipal trage la sorți ordinea candidaților
  2. Candidații la alegerile pentru Primăria Generală
  3. Biroul Electoral Municipal pregătește alegerile

Biroul Electoral Municipal se reunește, la ora 17.30 și va stabili ordinea candidaților la alegerile pentru Primăria Generală, pe buletinele de vot. Procedura legală prevede că ordinea candidaților se va stabili prin tragere la sorți.

Luni, la ora 17:30, va fi stabilită ordinea pe buletinul de vot la alegerile locale parţiale pentru Primăria Capitalei. Biroul Electoral Municipal (BEM) va proceda la tragerea la sorți, conform prevederilor legale. Conform legii, candidații independenți vor fi trecuți pe ultimele locuri pe aceste buletine de vot.

„Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 42 – Municipiul Bucureşti, constituit la alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din data de 7 decembrie 2025, aduce la cunoştinţă faptul că, în data de 24 noiembrie, la ora 17:30, la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie Nr. 42, situat în strada Batiştei nr. 13, sector 2, va avea loc tragerea la sorţi în vederea stabilirii numărului de ordine de pe buletinul de vot, derulată conform prevederilor art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2025 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentrumodificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată într-un comunicat al BEM.

La tragerea la sorţi pot participa reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice şi ai alianţelor electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri și care au depus candidaţi.

În cursa pentru funcţia de primar general s-au înscris la Biroul Electoral Municipal un număr de 17 candidați. Este vorba despre următorii:

  • Cătălin Drulă (USR)
  • Ciprian Ciucu (PNL)
  • Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti”)
  • George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)
  • Daniel Băluţă (PSD)
  • Ana Maria Ciceală (Partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate)
  • Rareş Lazăr (Partidul România în Acţiune)
  • Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit)
  • Vlad Gheorghe (independent)
  • Eugen Orlando Teodorovici (independent)
  • Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)
  • Gheorghe Neţoiu (independent)
  • Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache)
  • Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioţii Poporului Român)
  • Angela Negrotă (independent)
  • Dănuţ Angelo Trifu (independent)
  • Constantin-Titian Filip (independent).

Alegerile pentru funcția de primar general al Municipiului București sunt programate să se desfășoare pe 7 decembrie. Conform calendarului electoral după ce Biroul Electoral Municipal va stabili ordinea pe buletinele de vot urmează tipărirea acestora, pe 2 decembrie.

Tot până pe 2 decembrie 2025, se vor desemna președinții și locațiile secțiilor de votare, prin tragere la sorți computerizată. Procesul verbal va fi adus la cunoștința publicului prin afișarea pe site-ul Autorității Electorale Permanente, la sediile birourilor electorale de de circumscripție și pe site-urile acestora.

Pe 3 decembrie este ultima zi în care mai pot fi depuse depuse contestațiile împotriva președinților și locațiilor secțiilor de votare. Acestea vor fi rezolvate, conform procedurilor până pe 4 decembrie.

Calendarul electoral prevede că pe 6 decembrie 2025, ora 07:00 se încheie campania electorală, iar candidații nu mai pot să-și promoveze candidaturile. Votul se va desfășura pe 7 decembrie, cu începere tot de la ora 7.00, urmând ca urnele să se închidă la ora 21.00.

