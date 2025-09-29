Alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au încheiat și se preconizează o victorie categorică a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), pro-european, condus de Maia Sandu. În acest context, consilierul prezidențial Radu Burnete a transmis un mesaj referitor la viitorul acestei regiuni.

Mesaj de la București după alegerile parlamentare din Moldova

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a transmis un mesaj, în contextul victoriei preconizate a , arătând că Europa de Est a ales calea către Occident, desprinzându-se de Rusia. Alegerile parlamentare din Moldova arată că, în ciuda războiului și propagandei rusești, Chișinăul, asemenea Kievului, s-a desprins de lumea sovietică.

„Europa de Est îi va demonstra Rusiei, în ciuda războiului şi propagandei, că în 1989 s-a încheiat un ciclu istoric şi am păşit definitiv în spaţiul occidental, al libertăţii, drepturilor. Al umanismului. Ucraina şi Republica Moldova vor fi şi ele parte din acest spaţiu. Nu e o lume perfectă, dar nu e barbarism şi dictatură”, a transmis Radu Burnete.

Potrivit , presiunile rusești vor continua, chiar și după rezultatele din alegerile parlamentare de la Chișinău. Radu Burnete este de părere că țările spațiului occidental vor trebui să învețe să se ferească de minciunile și propaganda rusească.

„Presiunile nu se vor opri. Va trebui să învăţăm să ne întărim societatea şi economia. Să ne educăm pentru a ne feri de minciunile sfruntate împinse spre noi. Va trebui să dezvoltăm toate instrumentele de care avem nevoie ca să ne putem apăra destinul şi alegerea noastră: viaţă în libertate, liberalism şi proprietate privată şi democraţie în ”, a mai transmis consilierul.

Ce crede Radu Burnete despre Rusia

În acest context, consilierul prezidențial este de părere că și Rusia va alege drumul democrației. El nu crede că acest lucru se va întâmpla foarte curând. Drept urmare, consideră că această țară trebuie ținută cât mai deprte de granițele Europei civilizate.

„Poate cândva, cu siguranţă nu cred că în timpul vieţii mele, Rusia va alege şi ea acest drum. Până atunci cu cât mai departe, cu atât mai bine. Bravo, Republica Moldova!”, a concluzionat oficialul .

Alegerile parlamentare din Moldova încheiate cu victoria PAS

PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat peste 50 la sută din voturi şi va deţine majoritatea în noul parlament de la Chișinău. Alegerile parlamentare de duminică au consfințit o victorie categorică a formațiunii conduse de președintele Maia Sandu. Astfel, PAS va deține majoritatea singur și va putea conduce fără a avea nevoie de alți aliați electorali.

Conform estimărilor, PAS va obține după redistribuire, la finalul numărătorii voturilor, cel puțin 55 de mandate, din cele 101.

Potrivit datelor preliminare comunicate de Comisia Electorală Centrală luni dimineaţa, după procesarea voturilor din 99,52 la sută din secţiile de vot, PAS a ajuns la un scor de 50,03 la sută din sufragii. Pe locul doi se situează Blocul Patriotic, pro-rus care a înregistrat 24,26% din voturi.