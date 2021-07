Alexandru Nazare susține că există un deficit de 13 miliarde de lei: Aceste cheltuieli trebuie obligatoriu acoperite până la finele anului. E imperativ să facem economii

Alexandru Nazare, fost ministru al Finanțelor demis de premierul Florin Cîțu, a susținut, luni, că există un deficit de 13 miliarde de lei, bani care trebuie găsiţi până la finalul anului. Cel mai mare cuantum din aceste cheltuieli vizează domeniul sănătății. Creșterea veniturilor nu egalează necesarul de cheltuieli, a avertizat liberalul. Acesta a insistat că trebuie făcute economii. După demierea lui Nazare, funcția de ministru al Finanțelor a fost preluată interimar chiar de Cîțu.

Alexandru Nazare reclamă un deficit de 13 miliarde

„In analiza executiei la luna mai, transmisa premierului, evidentiam un necesar de 13 miliarde lei pe partea de cheltuieli. Aceste cheltuieli trebuie obligatoriu acoperite pana la sfarsitul anului, din care cel mai mare cuantum vizează domeniul sănătatii.

Veniturile sunt in crestere cu 23% fata de aceeasi perioada a anului trecut, insa, indiferent de cat de optimist este scenariul economic, cresterea veniturilor nu egalează acest necesar de cheltuieli”, a scris Alexandru Nazare, pe Facebook.

În acest context, liberalul insistă că „este imperativ sa facem economii”. Eventualele alocări pentru noi proiecte pot duce la o creștere a deficitului, a avertizat el.

Alexandru Nazare a mai susținut că e „o formă de respect” față de primari să fie făcute bine calculele înainte de a discuta despre sume pentru investiții. Asta în contextul în care, tot luni, premierul Florin Cîțu le-a dat asigurări primarilor că nu există niciun pericol să rămână fără bani pentru proiectele aflate în derulare.

După ce Cîțu a mai spus că rectificarea bugetară va fi decisă în Guvern, nu la partid, Nazare a ținut să precizeze că aceasta se aprobă în Guvern, dar principiile ei pot fi prezentate în forurile de decizie ale partidului.

„Rectificarea bugetara se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor pe baza analizei gradului de încasarea a veniturilor și a gradului de execuție a cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului bugetar, precum și a propunerilor ordonatorilor principali de credite si a actelor normative în vigoare.

Aceasta se aproba in Guvern, insa principiile ei pot fi prezentate in forurile de decizie ale partidului, pentru ca modul in care rectificarea este intocmita poate antrena consecinte economice si politice importante, prin modificarea parametrilor angajati de Romania in relatie cu Comisia Europeana si partenerii internationali”, a mai scris fostul ministru Alexandru Nazare, pe Facebook.