Alfred Simonis: „Modelul european de gestionare a sistemului de sănătate într-un județ sau într-o regiune ar trebui să fie unul integrat”. Ce declarații a făcut președintele Consiliului Județean Timiș

Elena Boruz
28 aug. 2025, 10:29
Foto: Alfred Simonis / Facebook

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a vorbit despre viziunea pe care o are, în ceea ce privește sistemul medical dintr-o regiune. Liderul administrației timișene a oferit declarații, conform cărora lucrurile la nivel de regiune sau județ ar trebui adaptate modelului european de funcționare.

Potrivit spuselor sale, ar trebui ca centrele medicale să fie coordonate de un singur director general, un consorțiu care să gestioneze investițiile în funcție de priorități.

Cuprins:

  • Alfred Simonis: „Astăzi, Timișoara și Timișul concurează, practic, atunci când se vorbește de spitale”
  • Președintele CJ Timiș consideră că un astfel de model ar reprezenta și un mod de a economisi eficient

Alfred Simonis: „Astăzi, Timișoara și Timișul concurează, practic, atunci când se vorbește de spitale”

Simonis a explicat că, în acest moment, există o concurență, în ceea ce privește sistemul medical la nivel de municipiu și la nivel de județ. Acesta consideră că funcționând cu un singur om la conducere, regiunea ar putea răspunde mai multor nevoi medicale, astfel încât aparatura pe care nu o are un spital, să existe în altul și așa pacienții ar putea beneficia de condiții optime de însănătoșire.

„Cred că modelul european de gestionare a sistemului de sănătate într-un județ sau într-o regiune ar trebui să fie unul integrat. Acesta este unul european și ar trebui să îl aplicăm și noi, în sensul în care să nu mai fie 15-20 de spitale într-un județ care fiecare are autonomie, fiecare face ce vrea, nu se coordonează cu celelalte spitale și astfel ajungem în punctul în care cinci spitale au același tip de aparat și un alt tip de aparat lipsește în toate celelalte 15 din județ. Cred că un consorțiu care să aibă un manager general, coordonat nu neapărat la nivel județean, ci poate fi în subordinea Ministerului Sănătății, ar trebui să fie unul pe care să-l aplicăm și noi. Respectiv, un director general pe toate spitalele, un consorțiu care să fie coordonat nivel regional sau județean și care să gestioneze investițiile în funcție de priorități, de necesități, să acoperim o plajă cât mai largă de patologii la nivelul județului Timiș, nu așa cum se întâmplă astăzi, când Timișoara și Timișul se concurează, practic, atunci când se vorbește de spitale. Spitalul Municipal cumpără un tip de aparat, Județeanul face la fel, dar altul lipsește. Astfel, cred că sistemul sanitar județean se poate dezvolta armonios”, a spus Simonis pentru agerpres.

Președintele CJ Timiș consideră că un astfel de model ar reprezenta și un mod de a economisi eficient

De asemenea, Alfred Simonis a subliniat faptul că în acest mod putem discuta și despre o economie la nivel de județ. Astfel, banii nu ar fi risipiți de două-trei ori pe același dispozitiv medical, ci ar putea fi alocați către aparatura care lipsește.

„E foarte bine ca Timișul să aibă acoperite cât mai multe patologii, cât mai multe servicii medicale, pe cât mai multe planuri, astfel încât să nu avem deficit pe unele. Ar fi și o economie, în sensul că nu am risipi banii pe aceleași tip de aparat în trei locuri, iar pe altul să nu-l avem deloc. Astfel, am avea cât mai multe patologii acoperite și am avea un sistem, un spital regional, cum ne-am dorit. (…). Evident că centrul trebuie să fie Timișoara, Spitalul Județean, Spitalul Municipal, doar că ar trebui să fie o conducere care să gestioneze toate spitale – Cardiologia, Victor Babeș, Centrul de arși, Psihiatria, să dezvoltăm un sistem de servicii medicale eficient, ca în Europa. Un astfel de demers este o decizie a Ministerului Sănătății, care trebuie să aibă girul autorităților locale”, a adăugat președintele CJ Timiș.

