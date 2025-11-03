Amendați dacă nu suntem umili în instituțiile statului. Proiect susținut de Guvernul Bolojan

Dacă nu suntem umili atunci când intrăm în instituțiile statului putem fi amendați. Vorbim despre un proiect inițiat acum ceva timp și care este susținut de premierul Ilie Bolojan.

Cu capul plecat în instituțiile statului

Potrivit proiectului de lege, susținut de Ilie Bolojan, trebuie să fim foarte atenți când avem de-a face cu angajații statului. Deși ei au voie să fie nervoși și să ne trimită de la un birou la altul, noi nu avem.

„S-a constatat o creștere îngrijorătoare a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni față de funcționarii publici, comportamente care afectează activitatea acestora și subminează autoritatea instituțiilor statului și încrederea populației.”, se arată în proiectul de lege.

Până la digitalizare, rămânem aplecați la ghișeele din instituțiile statului

Așa că, până vom avea măcar vreun început de digitalizare care să și funcționeze, mergem în continuare să stăm cu capul plecat la ghișeeele funcționarilor publici din instituțiile statului. Și trebuie să le suportăm supărările și nervii și incompetența, fără să crâcnim. Statul are tot timpul dreptate, pare să spună proiectul de lege susținut de guvernul Bolojan.

Iar dacă nu ne conformăm, plătim amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei și suntem dați afară din birourile funcționarilor publivi pe care îi deranjează prezența noastră.

Ce zice guvernul Bolojan despre proiect

Guvernul apreciază că „demersul este oportun”, deoarece oferă un cadru legal mai clar pentru gestionarea situațiilor în care solicitanții de informații publice perturbă activitatea instituțiilor sau nu respectă regulile de funcționare. Dar recunosc reprezentanții guvernului că amenzile par un pic cam mari.

Proiectul a adus critici din partea societății civile

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) critică dur proiectul de lege.

„Dacă un cetățean nu va folosi, verbal sau în scris, un ton umil, timid, supus, pe deplin respectuos, fără urmă de indignare, de nemulțumire, de supărare ori nervozitate, atitudinea sa neconformă va putea fi calificată tot ca ‘manifestare a unui comportament lipsit de respect, provocator, intimidant sau recalcitrant și sancționat cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei.”, arată .