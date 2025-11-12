ANALIZĂ: Care e candidatul de dreapta cu cele mai mari șanse la Primăria Capitalei

În toate sondajele apărute în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei găsim doi candidați în fruntea clasamentului: Ciprian Ciucu, de pe dreapta a eșichierului politic, și Daniel Băluță, din partea stângii.

Cine poate aduna mai multe voturi de pe dreapta

Sunt multe întrebări , însă, despre modul în care cei doi candidați pot aduna voturi și de la cei mai rău clasați în sondaje, dar care mușcă din electoratul de dreapta sau de stânga, după caz.

Iar dacă ne uităm pe partea dreaptă, voturile se împart între Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă. Iar aici câștig de cauză ar avea actualul edil al Sectorului 6. Pentru că Ciprian Ciucu are mult mai multe șanse să ia voturi de la simpatizanții USR, decât Cătălin Drulă de la PNL.

O ecuație simplă. În momentul în care Cătălin Drulă rămâne în urma lui Ciucu, atunci USR-iștii se vor îndrepta spre cel mai bine cotat candidat de dreapta. USR, ca și PNL, neavând niciun dubiu în lupta împotriva PSD sau a suveraniștilor.

Avantaje și dezavantaje pentru candidații de dreapta

Mai mult, aduce cu el și experiența ca primar, chiar dacă doar de sector. Știe cum funcționează Capitala, știe cum trebuie să funcționeze o primărie. Și a reușit să își integreze proiectele de sector în proiectele Bucureștiului.

Iar bucureștenii își doresc un primar gospodar. Adică exact un om care știe ce are de făcut încă din prima zi.

Un alt avantaj este, desigur, și susținerea premierului Iie Bolojan din dublă postură. Ca om cu experiență în administrație care a avut rezultate la Oradea, dar și ca șef al Guvernului, câtă vreme Primăria Capitalei depinde consistent de o colaborare cu această instituție.

Avertismentul lui Traian Băsescu

De asemenea, votanții de dreapta ar putea să ia în considerare și avertismentul fostului președinte Traian Băsescu. Fostul șef al statului atrage atenția că drepata a căzut în plasa PSD și a mers cu doi candidați, așa că susținătorii dreptei trebuie să fie atenți să nu își împrăștie voturile. Și să îl voteze pe cel mai bine cotat. Care în acest moment este Ciprian Ciucu.

„Mă tem că dreapta a căzut în plasa PSD-ului și merge cu doi candidați, și cu Ciucu, și cu Drulă. Mă tem că s-au creat premisele ca dreapta să nu câștige alegerile. Cred că dreapta ar trebui să pună mâna pe hârtie și creion, să facă o socoteală și va vedea cu ușurință că nu poate câștiga dacă are doi candidați de dreapta. Sau aproape că nu poate câștiga. Ar fi o minune să câștige. După părerea mea, au căzut în plasa PSD-ului, care a pus condiția să nu fie candidat unic.”, spunea Traian Băsescu.

Pe stânga, situația e mai grea și oferă avantaje primului clasat din dreapta

Un alt avantaj pe care îl are Ciprian Ciucu este că principalul lui contracandidat, Daniel Băluță, are probleme majore cu intrarea în cursă a Ancăi Alexandrescu. Pentru că aici PSD nu poate lua aproape nimic din voturile suveraniștilor din spatele moderatoarei tv. Ba chiar dimpotrivă, mulți simpatizanți ai PSD ar putea să se ducă spre reprezentanta suveraniștilor, iar actualul edil al Sectorului 4 ar pierde voturi în loc să adune.

Așa că trebuie să își securizeze voturile și să oprească creșterea Ancăi Alexandrescu, care poate veni puternic din spate, mai ales că beneficiază de o televiziune implicată direct în campania sa.

Andrei Vlad